Após melhor ano da carreira, Melo revela surpresa com 'vida de celebridade'

O tenista Marcelo Melo viveu a melhor temporada de sua carreira neste ano. Entre os seis títulos e as 10 finais disputadas, ele realizou o sonho de se sagrar campeão de Wimbledon. Também voltou ao topo do ranking, tanto da lista individual quanto na de duplas da ATP, ao lado do polonês Lukasz Kubot. E, em meio a tantas conquistas, vive situação inédita fora das quadras: passou a ser reconhecido nas ruas.

"Isso ainda é um pouco novo para mim, aumentou mais depois de Wimbledon", revelou o duplista, em entrevista exclusiva ao Estado. "Até pessoas que não acompanham o tênis entendem a importância de ganhar este torneio e de ser o número 1 do mundo".

Na entrevista abaixo, o mineiro revê a sua temporada, a primeira completa ao lado de Lukasz Kubot, e garante a motivação para evoluir dentro de quadra e seguir no topo, obtendo ainda mais conquistas.

Fora de quadra, ele disse ter ficado satisfeito com sua primeira participação no recém-formado Conselho Consultivo da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Os integrantes do órgão atuam de forma voluntária como conselheiros do presidente Rafael Westrupp. Rafael Kuerten, irmão de Guga, e outros dois empresários também fazem parte do Conselho.

No plano pessoal, o tenista que também é conhecido pelo apelido de "girafa", em razão dos seus 2,03 metros de altura, revelou os seus sonhos pessoais e disse que pretende ser pai no futuro porque quer ter "girafinhas".

Quais foram os momentos mais marcantes da temporada?

Foram a conquista de Wimbledon, claro, e também a nossa participação no Masters 1000 de Indian Wells. Perdemos na final, mas foi o torneio onde conseguimos equilibrar bem a dupla e jogamos em alto nível pela primeira vez. Foi o momento mais importante para a nossa dupla, foi o ponto de partida dos títulos que vieram depois.

O que mudou em sua vida após ganhar Wimbledon?

Mudaram algumas coisas fora de quadra, quanto ao reconhecimento dos próprios jogadores e também de pessoas que são de fora do mundo do tênis. Eu me tornei muito mais conhecido.

Está sendo reconhecido nas ruas?

Sim. Quando eu voltei de Wimbledon, fui aplaudido dentro do avião. Às vezes, eu estou andando na rua e alguém me reconhece. Num posto de gasolina, estes dias um frentista me abordou e disse "você é aquele tenista que é o número 1 do mundo, né?". E acontece fora do país também. Voltando de férias, um funcionário do aeroporto, em Mali, disse o meu nome: eu te conheço, você joga duplas. Depois de Wimbledon, isso aumentou muito. Geralmente recebo um retorno positivo, percebo que acabo trazendo alegrias para as pessoas que acompanham minhas partidas, minhas vitórias.

Após chegar ao topo, como manter a motivação?

Mantenho a motivação pensando sempre no que ainda preciso evoluir. Mas o principal é o gosto por jogar tênis. Independente do que já conquistei, tenho muito prazer em entrar em quadra, disputar um torneio, jogar uma final. É a minha vida inteira, sempre quis isso, desde criança. Isso acaba culminando em resultados e ranking, que são as consequências de toda essa paixão que tenho pelo tênis.

E o que você pode melhorar para 2018?

Um dos meus principais focos nos últimos anos é melhorar o saque e a devolução. Meu saque melhorou muito, especialmente em Wimbledon, quase não tive problemas. Na devolução, acho que posso ajudar muito mais o Lukasz hoje. Se for para escolher um, acho que, se eu conseguir ajudar mais nas devoluções, nosso time vai ficar ainda mais perigoso.

Quais são os planos para a próxima temporada?

Eu gostaria de ganhar mais um Grand Slam. O principal objetivo é continuar jogando em alto nível. Com isso, vamos conseguir conquistar outros títulos, talvez inéditos, de Masters, quem sabe o ATP Finals, no fim do ano.

Em relação a sua atuação fora de quadra, você já participou de alguma reunião do Conselho Consultivo da CBT?

Sim. Foi bem legal. Aconteceu em outubro, participei via videoconferência. Acho que a Confederação está sempre buscando fazer evoluir o tênis brasileiro. A reunião foi legal, coloquei pontos nos quais acho que poderíamos melhorar em todos os aspectos. Foi minha primeira reunião, tem muita coisa ainda para andar. Mas foi uma bela iniciativa da Confederação.

Nesta semana você reclamou das críticas que ex-tenistas fazem à CBT...

A minha mensagem é que devemos ficar todos unidos - jogadores, ex-atletas, treinadores, promotores dos torneios. Temos que buscar um caminho único, e não cada um buscar o seu caminho. Se a gente tiver união, o tênis vai evoluir muito mais rápido no Brasil, e vai seguir por um caminho muito melhor. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Só não gosto muito quando criticam demais, sem fatos, só por criticar, independente de quem foi como atleta ou de quem está jogando ainda.

Falando agora de sua vida pessoal, como você equilibra a saudade da família?

Este foi o ano em que eu fiquei mais longe de casa, com certeza, principalmente por causa dos resultados. Às vezes a gente volta mais cedo para casa porque não vai tão bem num torneio. Mas, como a gente jogou muito bem durante o ano inteiro, não conseguia voltar. Eu devo ter ficado em casa umas 10 semanas neste ano, no máximo. Não voltava para casa desde setembro.

Após conquistar Wimbledon, quais sonhos você têm na sua vida pessoal?

Dentro de quadra, quero conquistar mais títulos de Grand Slam e Masters 1000. E manter o mesmo nível que venho mantendo, a gente acaba tingindo recordes, feitos históricos e isso é muito bom para mim, para a minha família. Fora de quadra, quero constituir uma família, quero ter filhos. Por enquanto, isso ainda é um pouco difícil por eu viajar muito. Estou solteiro agora, mas espero ter uma família e ter umas "girafinhas".