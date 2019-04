Após marcar o gol do título, Vagner Love ressalta: 'Sou um cara privilegiado'

O atacante Vagner Love retornou ao Corinthians no início da temporada após passagem vitoriosa pelo clube em 2017. Mesmo sem ser titular do time no ano, foi fundamental na decisão com o São Paulo ao marcar o gol do título aos 43 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória por 2 a 1 na arena alvinegra.

"Quando eu voltei, o que eu venho falando para todo mundo é que quero ganhar títulos pelo Corinthians. Isso já foi na minha primeira passagem (foi campeão brasileiro naquela ocasião). Hoje fomos muito felizes. Feliz por ter feito o gol e ajudado o Corinthians a conquistar um título", comemorou.

Vagner Love entrou no segundo tempo na vaga de Pedrinho. Desde que pisou no gramado tentou dar novo ritmo para o ataque alvinegro. Buscava o jogo pelos dois lados, mas estava difícil de furar a retranca do adversário. Até que veio lançamento perfeito de Sornoza da direita. O atacante recebeu nas costas do zagueiro e bateu de primeira para marcar um golaço.

"Sou um cara privilegiado. Papai do Céu me abençoou. Estava sentindo isso. Consegui fazer o gol do titulo, mas não faria nada sem meus companheiros", afirmou o jogador, ainda no gramado em Itaquera.