Após lesões, Everton projeta 'estar 100% no próximo ano' no São Paulo

Reforço mais caro do São Paulo em 2018 (cerca de R$ 15 milhões ao todo), o meia-atacante Everton completa 30 anos de idade nesta terça e fez um balanço de seus primeiros meses como jogador do clube. Contratado em abril, ele logo assumiu a condição de titular e virou um dos principais nomes do elenco. O início no Morumbi só não foi melhor devido a uma série de lesões que o tiraram de combate no returno do Campeonato Brasileiro, bem no momento em que a equipe liderava a tabela.

"No segundo turno, tive algumas lesões que me atrapalharam muito. Para mim, foi muito difícil ficar de fora, ainda mais com a gente brigando pelo título. Acompanhar de casa, muitos torcedores mandando mensagem para eu voltar a jogar, sendo que não tinha nenhuma condição. Espero que no próximo ano possa estar 100%. Vou fazer de tudo para estar em campo sempre", afirmou Everton, em entrevista ao canal oficial do São Paulo no YouTube.

O jogador exaltou a sua adaptação ao clube paulista, após vir de outro time grande, o Flamengo. "Minha adaptação no São Paulo foi excelente. Graças aos meus companheiros, à diretoria, aos torcedores nos jogos. Em pouco tempo, consegui jogar em algo nível. As coisas foram acontecendo bem. Tive um primeiro turno excelente, comecei a fazer gols. Isso te dá um protagonismo ainda maior", analisou o autor de cinco gols e seis assistências em 29 partidas pelo time.

Completando 30 anos nesta terça, o meia-atacante se vê em condições de jogar em alto nível por muitos anos. "Eu estou um garoto, ainda. A gente vê o Nenê com 37 jogando em alto nível, ainda, outros jogadores em outros clubes com 38. Agora vou comemorar meus 30 e trabalhar bastante para o próximo ano", disse o atleta.

Everton destacou duas passagens importantes nesse período com a camisa tricolor: o primeiro gol, no Morumbi, marcado no empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, e a partida diante do Flamengo, seu ex-clube, após a pausa da Copa do Mundo.

Também destacou a importância de avançar na pré-Libertadores. Para chegar à fase de grupos, o São Paulo terá de passar por dois duelos eliminatórios. O sorteio da Conmebol que definirá os confrontos está marcado para o próximo dia 17, em Luque, cidade paraguaia onde está localizada a sede da entidade.

"A gente vai fazer de tudo para entrar na fase de grupos, esse é o objetivo. A gente sabe que o São Paulo na Libertadores é muito forte, o torcedor enche o estádio. Isso é muito bom para o jogador", completou.