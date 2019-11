Após lesão no Mundial Sub-17, Talles Magno volta ao Vasco e inicia tratamento

O Vasco recebeu nesta sexta-feira um "reforço" em São Januário, mas ele não poderá entrar em campo tão cedo. O atacante Talles Magno, que sofreu uma grave lesão muscular durante a partida contra o Chile, na última quarta, em Brasília, pelo Mundial Sub-17, foi liberado pela CBF e já iniciou tratamento no CT do Almirante, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ainda não há definição por parte dos médicos do Vasco de quanto tempo vai durar o tratamento, mas especula-se que Talles Magno ficará cerca de 45 dias de molho. Sua volta poderá acontecer ainda neste ano, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, ou no início da temporada de 2020.

Amigo do atacante, o volante Bruno Gomes torce para a melhor recuperação. "Ele está aí hoje (sexta-feira), consegui dar um abraço nele. Ele está triste de não poder estar aqui com a gente, mas está tentando voltar esse ano. Se não conseguir, ano que vem ele está aí com a gente. Desejo só as coisas melhores para ele", declarou o meio-campista, em entrevista coletiva.

Depois do treino pela manhã no CT do Almirante, a delegação vascaína viajou à tarde para Maceió, onde neste domingo enfrentará o CSA, no estádio Rei Pelé, pela 32.ª rodada do Brasileirão. Torcedores locais receberam os jogadores no aeroporto e fizeram bastante festa. "Cada jogo é uma final para a gente. Esperamos fazer um grande jogo. Sabemos que o CSA é um adversário muito difícil, ainda mais jogando em casa, mas o Vasco veio preparado para tentar a vitória", disse o atacante Rossi.

A novidade foi a presença do zagueiro Werley, que voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Ele é uma das opções para substituir o capitão Leandro Castan, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Palmeiras, na última quarta-feira.