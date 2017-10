Após largada confusa, Hamilton chega em nono no México e é tetra na Fórmula 1

As três primeiras curvas do GP do México, neste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, decidiram o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 com duas provas de antecipação. A conquista do tetracampeonato do inglês Lewis Hamilton só foi confirmada cerca de duas horas depois, com a nona colocação ao final da corrida, mas os primeiros momentos da prova foram decisivos. O alemão Sebastian Vettel, o seu concorrente ao título, terminou em quarto lugar e a vitória foi do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Os três foram os protagonistas das três decisivas primeiras curvas da corrida. Vettel largou na pole, Verstappen saiu em segundo, na parte suja da pista, e Hamilton em terceiro. Em uma disputa ferrenha pela liderança, o alemão da Ferrari tocou de lado na Red Bull do holandês e teve parte da asa dianteira danificada. Na curva três, Hamilton veio por fora e tentou ultrapassar os dois. Vettel não teve como evitar e tocou o resto de sua asa no pneu traseiro direito da Mercedes do inglês.

O saldo disso tudo: Verstappen tranquilo em primeiro, os finlandeses Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen em segundo e terceiro, respectivamente, e Hamilton e Vettel ficando para trás e tendo de ir aos boxes por causa dos problemas em seus carros. O alemão voltou em 19.º e o inglês em 20.º. O prejuízo foi todo para o piloto da Ferrari. Era preciso chegar em primeiro ou segundo para ter alguma chance de adiar a conquista antecipada do rival.

A partir daí, a missão de Vettel era recuperar o que fosse possível na prova. Com pneus mais duros, o alemão foi se recuperando, mas a tarefa era árdua. Hamilton, com o mesmo tipo de pneu do rival, enfrentava problemas em sua Mercedes e não conseguia passar da 19.ª colocação, tendo dificuldades para ultrapassar até os carros mais lentos da Fórmula 1. O curioso é que na 22.ª volta Hamilton levou uma bandeira azul, por ser retardatário, para deixar Verstappen ultrapassá-lo.

Na 25.ª volta, Vettel já era o 12.º. Na 30.ª, estava em oitavo, mas a distância para as primeiras colocações era de mais de 1 minuto. Na 33.ª volta, o neozelandês Brendon Hartley, da Toro Rosso, abandonou a prova e provocou um "safety car" virtual. Hamilton e Vettel aproveitaram para trocar os pneus e voltaram com ultramacios, na busca por melhores posições. Na frente, Verstappen, Bottas e Raikkonen, posições que se mantiveram até o final.

Com mais estabilidade em sua Mercedes, Hamilton pode, enfim, ganhar mais posições e foi se aproximando da zona de pontuação. Vettel seguia na sua missão quase impossível e o máximo que conseguiu foi a quarta colocação. Nas últimas voltas, o inglês estava em 10.º e tinha na sua frente o espanhol Fernando Alonso, da McLaren. Seu velho rival não facilitou a ultrapassagem e os dois protagonizaram uma bela disputa até Hamilton passá-lo e depois poder comemorar o título com o nono lugar no GP do México.

Com duas corridas para o final da temporada de 2017 - Brasil e Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos -, Lewis Hamilton se sagrou campeão por ter 56 pontos a mais que Sebastian Vettel (333 a 277). Valtteri Bottas está no encalço do alemão com 262. Com a vitória no México, Max Verstappen chegou a 148 pontos e está na sexta colocação.

Com mais uma grande temporada, Lewis Hamilton entra no clube dos grandes campeões da história da Fórmula 1. O mais novo tetra da categoria ultrapassou os brasileiros Ayrton Senna, o seu ídolo, e Nelson Piquet, se iguala ao francês Alain Prost e ao próprio Vettel em número de títulos. Fica atrás somente do argentino Juan Manuel Fangio, dono de cinco troféus, e do recordista Michael Schumacher, campeão sete vezes do Mundial de Pilotos. É também o britânico mais vitorioso da categoria.

Confira como ficou a classificação final do GP do México:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) em 1h36min26s550, após 71 voltas

2.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 19s678

3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 54s007

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min10s078

5.º - Esteban Ocon (FRA/Force India) a 1 volta

6.º - Lance Stroll (CAN/Williams) a 1 volta

7.º - Sergio Pérez (MEX/Force India) a 1 volta

8.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 volta

9.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 1 volta

10.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1 volta

11.º - Felipe Massa (BRA/Williams) a 1 volta

12.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 1 volta

13.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) a 1 volta

14.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) a 2 voltas

15.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) a 2 voltas

Não completaram a prova:

Carlos Sainz Jr. (ESP/Renault)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso)

Nico Hulkenberg (ALE/Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)