Após ir para Liga de Desenvolvimento, Splitter é chamado de volta ao 76ers na NBA

Tiago Splitter foi chamado de volta pelo Philadelphia 76ers, uma semana depois de o time tê-lo colocado na D-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA. O brasileiro estava em recuperação de cirurgia no quadril e sua ida para a D-League - fez dois jogos pelo Delaware 87ers, time ligado ao 76ers - faz parte do protocolo necessário para seu retorno à liga de basquete dos Estados Unidos.

Splitter ficou 14 meses sem atuar e deverá ser aproveitado agora nos jogos restantes do Philadelphia 76ers nesta reta final da temporada regular. Seu contrato com a franquia, por sinal, termina justamente ao final desta temporada, quando ficará livre para assinar com qualquer outro time da NBA.

O 76ers anunciou oficialmente a volta de Splitter nesta segunda-feira. Antes disso, no último dia 22, o brasileiro retornou às quadras após mais de um ano afastado por conta de uma grave lesão.

Ele atuou por 14 minutos pelo Delaware 87ers, afiliado do Philadelphia 76ers na Liga de Desenvolvimento da NBA, na vitória diante do Reno Bighorns por 120 a 109.

Splitter não atuava desde o fim de janeiro do ano passado, quando fortes dores no quadril o obrigaram a ser submetido a uma cirurgia. Nestes 14 meses, o jogador ficou de fora da Olimpíada do Rio, sofreu um problema muscular quando tentava voltar às quadras pelo Atlanta Hawks e foi trocado pela franquia para o 76ers no mês passado.

Finalmente recuperado, o brasileiro foi enviado pelo Sixers para sua filial na D-League justamente para que ele pudesse ser testado e retomasse o ritmo de jogo. Neste primeiro teste, o pivô foi apenas discreto. Titular, marcou cinco pontos, pegou três rebotes e deu duas assistências.

Aos 32 anos, Splitter tenta recuperar seu espaço na NBA, depois de ter sido importante no título do San Antonio Spurs em 2013/2014, o primeiro de um brasileiro na liga.

Veja Também

Comentários