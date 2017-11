Após início ruim, Lakers busca virada e derrota Bulls em casa na NBA

Após um fraco início de partida, o Los Angeles Lakers buscou a virada e derrotou o Chicago Bulls por 103 a 94, na noite desta terça-feira, no único jogo da rodada da NBA. Jogando em casa, o Lakers chegou a estar 19 pontos atrás no placar. Porém, reagiu no segundo tempo para cravar a virada no marcador.

O maior destaque da partida foi Kyle Kuzma, um dos novador do Lakers. Ele marcou 22 pontos, enquanto Kentavious Caldwell-Pope anotou 21, sendo 11 deles somente no último quarto, em meio à forte reação dos anfitriões. Já Brandon Ingram contribuiu com 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Lonzo Ball, que registrou um "triple-double" contra o Denver Nuggets no jogo anterior, teve atuação mais modesta nesta terça. Foram oito pontos e 13 rebotes.

Do outro lado da quadra, o Bulls foi liderado por Denzel Valentine, responsável por 17 pontos e nove rebotes. Antonio Blakeney registrou 15 pontos, enquanto Kris Dunn anotou 12 pontos e seis assistências em sua segunda partida como titular do Bulls na temporada. O brasileiro Cristiano Felício esteve em quadra por apenas 12 minutos, com apenas dois rebotes.

Com o tropeço, o Bulls acumulou sua sétima derrota nos últimos oito jogos. O time soma apenas três triunfos e 12 derrotas na temporada regular. Por isso, está na parte inferior da tabela da Conferência Leste, figurando somente na 14ª colocação.

Já o Lakers começa vislumbrar as primeiras posições da Conferência Oeste. Com oito triunfos e dez derrotas, o time de Los Angeles subiu para o 8º lugar e está dentro da zona de classificação para os playoffs.

A temporada regular da NBA terá sequência na noite desta quarta-feira, com 14 jogos.

