Após indefinição, Neuer renova contrato com Bayern de Munique até 2023

O goleiro alemão Manuel Neuer - Foto: Divulgação

Após muito indefinição, com longas conversas e algumas turbulências com a diretoria, o goleiro alemão Manuel Neuer renovou seu contrato com o Bayern de Munique por mais três temporadas, agora até junho de 2023. O anúncio oficial da extensão do compromisso do jogador, que está no clube desde 2011, foi feito nesta quarta-feira.

Presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge vibrou com a permanência de Neuer. "O Bayern está muito feliz e satisfeito por Manuel ter prorrogado o seu contrato até 30 de junho de 2023. Trata-se do melhor goleiro do mundo e nosso capitão", afirmou em declarações no site oficial da equipe de Munique.

Em quase nove anos no clube alemão, Neuer soma 374 jogos e não sofreu gols em 192 oportunidades. Heptacampeão nacional, cinco vezes campeão da Copa da Alemanha e vencedor da Liga dos Campeões da Europa em 2013, o goleiro já foi eleito diversas vezes para a seleção da temporada europeia, além de eleito "Esportista do Ano" em 2014.

"Agora que isso foi resolvido (a renovação), olho para o futuro com grande otimismo. Eu me sinto muito confortável e em casa na Bavária. O Bayern é e continua sendo um dos principais clubes do futebol europeu", disse Neuer, hoje com 34 anos, ao site oficial do clube.

Nas redes sociais, o ex-goleiro Oliver Kahn, que faz parte da direção do Bayern de Munique, foi outro que celebrou a renovação de Neuer. "Outra grande decisão para um futuro de sucesso! Manuel Neuer é o capitão e um dos pilares mais importantes da nossa equipe. Ele encarna grandes anos do futebol alemão e estamos felizes em continuar no Bayern juntos", escreveu em sua conta no Twitter.