Após ganhar nos 50m livre, Cielo vence nos 50m borboleta e festeja a sua volta

Horas depois de ter voltado às piscinas, após 11 meses afastado, com uma vitória nos 50 metros livre, Cesar Cielo também ganhou a prova dos 50 metros borboleta que disputou neste sábado no Torneio Regional da 1ª Região, organizado pela Federação Aquática Paulista, no Esporte Clube Pinheiros.

O astro brasileiro, que passou a defender o Pinheiros neste ano após ter sido contratado no mês passado, cravou o tempo de 23s75 para terminar a disputa em primeiro lugar com folga, já que o segundo colocado, Luiz Pedro Pereira, do Sesi, foi quase dois segundos mais lento ao cronometrar 25s44.

Depois de ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio ao fracassar no Troféu Maria Lenk do ano passado, que valia como seletiva olímpica, Cielo voltou a nadar justamente na piscina que lhe traz ótimas recordas, pois foi justamente no Pinheiros, em dezembro de 2009, que ele cravou o recorde mundial dos 50 metros livre.

Ele estava inscrito para nadar neste sábado também os 100m livre, prova da qual também é o detentor do recorde mundial, conquistado naquele mesmo ano de 2009, na Itália, mas o campeão olímpico de Pequim-2008 acabou participando apenas das disputas dos 50m livre e borboleta na capital paulista.

Depois de competir e vencer nos 50 metros livre, Cielo exibiu satisfação por finalmente ter voltado a nadar, depois do longo período no qual a continuidade de sua carreira chegou a ficar em dúvida, até pelo fracasso na tentativa de ir à Olimpíada do ano passado.

"Descansei bastante, refleti bastante sobre muita coisa, mas no final das contas senti falta da piscina, da rotina, de ter os amigos da equipe ao lado, de treinar todo dia e passar por uma superação com eles. Estou feliz de estar de volta, é a primeira competição só pra quebrar o gelo. Espero que a partir daqui eu consiga nadar cada vez mais rápido", afirmou Cielo, em entrevista para a TV Globo.

Já ao ser questionado se estava satisfeito com o tempo que cravou nos 50 metros livre, o nadador reconheceu que não, mas esclareceu que o mesmo estava dentro da margem prevista, pois ainda está apenas começando a retornar às competições.

"Não (fiquei) muito (feliz), não vou mentir, queria nadar um pouquinho mais rápido, mas dentro da periodização de treinamento que estamos fazendo (o tempo de 22s44) era mais ou menos o que estávamos esperando. Vamos ver se na próxima competição conseguimos melhorar alguma coisa, tirar um pouquinho mais e melhorar esse tempo", projetou, para pouco depois enfatizar: "Estou curtindo o dia a dia com os meus amigos no Pinheiros, e estou feliz de estar de volta".

