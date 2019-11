Após forte sequência, Thiago Wild sobe 20 posições no ranking da ATP

Após emplacar forte sequência no circuito, o tenista brasileiro Thiago Wild deu um salto de 20 posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e obteve sua melhor colocação da carreira: 215º. O atleta de apenas 19 anos, que vem de um título e uma semifinal de challenger, já o número três do Brasil.

Wild foi semifinalista do Challenger de Montevidéu, no fim de semana, no Uruguai. Ao ser derrotado pelo espanhol Jaume Munar, o brasileiro teve encerrada uma sequência de dez vitórias consecutivas. Nesta série, derrubou quatro tenistas do Top 100 e obteve o título do Challenger de Guayaquil, no Equador, o seu primeiro deste nível na carreira.

Com os pontos somados na semana passada, o campeão juvenil do US Open de 2018 já aparece entre os três melhores brasileiros do ranking. Está atrás apenas de Thiago Monteiro, que perdeu duas posições e aparece na 90ª posição, e João Menezes, que ganhou dois postos (189º). O experiente Rogério Dutra Silva aparece em 239º.

Entre os primeiros colocados, não houve mudanças na atualização desta segunda. Após uma semana sem torneios de maior peso - houve apenas o NextGen -, a primeira alteração na lista da ATP aconteceu somente no 31º posto. O canadense Milos Raonic subiu um lugar, para esta posição.

O espanhol Rafael Nadal ocupa a ponta pela segunda semana seguida, após desbancar Novak Djokovic. O sérvio, contudo, poderá retomar a liderança se for campeão do ATP Finals, nesta semana, em Londres. Para tanto, terá que torcer para o rival espanhol não chegar à decisão. Apenas 640 pontos separam os dois tenistas na lista.

O suíço Roger Federer figura na terceira colocação geral, sem chances de retomar o topo nesta reta final do ano. Ele é seguido de perto pelo russo Daniil Medvedev e pelo austríaco Dominic Thiem, fechando o Top 5.

FEMININO - Na lista da WTA, as brasileiras também subiram na atualização desta segunda. Beatriz Haddad Maia, mesmo suspensa de forma provisória por doping, ganhou um posto (119º). Gabriela Cé, Teliana Pereira e Carolina Meligeni Alves conquistaram 13, quatro e 16 postos na relação das melhores tenistas do mundo, respectivamente. E aparecem agora em 230º, 371º e 391º.

Na relação das primeiras colocadas, também não houve mudanças relevantes, após uma semana apenas com a disputa da final da Fed Cup. A maioria das tenistas já estava de férias. A primeira alteração aconteceu somente no 35º posto, com a espanhola Garbiñe Muguruza alcançando esta posição.

A australiana Ashleigh Barty vai terminar o ano no topo, seguida da checa Karolina Pliskova, da japonesa Naomi Osaka, da romena Simona Halep e da canadense Bianca Andreescu.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.585 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 8.945

3º - Roger Federer (SUI), 6.190

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.705

5º - Dominic Thiem (AUT), 5.025

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.000

7º - Alexander Zverev (ALE), 2.945

8º - Matteo Berrettini (ITA), 2.670

9º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.540

10º - Gael Monfils (FRA), 2.530

11º - David Goffin (BEL), 2.335

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.290

13º - Kei Nishikori (JAP), 2.180

14º - Diego Schwartzman (ARG), 2.125

15º - Denis Shapovalov (CAN), 2.050

16º - Stan Wawrinka (SUI), 2.000

17º - Karen Khachanov (RUS), 1.840

18º - Alex de Minaur (AUS), 1.775

19º - John Isner (EUA), 1.770

20º - Grigor Dimitrov (BUL), 1.747

90º - Thiago Monteiro (BRA), 616

189º - João Menezes (BRA), 266

215º - Thiago Seyboth Wild (BRA), 235

239º - Rogério Dutra Silva (BRA), 200

Lista das 20 primeiras colocadas da WTA:

1º - Ashleigh Barty (AUS), 7.851 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 5940

3º - Naomi Osaka (JAP), 5.496

4º - Simona Halep (ROM), 5.462

5º - Bianca Andreescu (CAN), 5.192

6º - Elina Svitolina (UCRA), 5.075

7º - Petra Kvitova (RCH), 4.776

8º - Belinda Bencic (SUI), 4.685

9º - Kiki Bertens (HEL), 4.245

10º - Serena Williams (EUA), 3.935

11º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.120

12º - Johanna Konta (ING), 2.879

13º - Madison Keys (EUA), 2.767

14º - Sofia Kenin (EUA), 2.740

15º - Petra Martic (CRO), 2.617

16º - Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

17º - Elise Mertens (BEL), 2.290

18º - Alison Riske (EUA), 2.210

19º - Donna Vekic (CRO), 2.205

20º - Angelique Kerber (ALE), 2.175

119º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 539

230º - Gabriela Cé (BRA), 257

371º - Teliana Pereira (BRA), 125

391º - Carolina Meligeni Alves (BRA), 114