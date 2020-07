Após fim do empréstimo, Corinthians devolve Yony González para o Benfica

Yony González em treinamento do Corinthians - (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O Corinthians, por intermédio de uma nota, informou, nesta terça-feira, que devolveu para o Benfica o atacante Yony González, que teve seu empréstimo encerrado com o clube do Parque São Jorge em 30 de junho.

O técnico Tiago Nunes gostaria de ficar com o jogador, que desempenha a função de atacante pelos lados do campo. A diretoria corintiana tentou a contratação de Rony e Michael, mas hoje conta no elenco apenas com Janderson, Everaldo e Léo Natel.

O jogador colombiano, de 26 anos, veio para o Corinthians no lugar de Clayson, que, no fim do ano, foi para o Bahia. Mas o valor de 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) foi considerado alto pelo clube.

No contrato do atleta, que treinou nesta terça-feira pela última vez no CT Joaquim Grava, a compra seria automática após o jogador atuar em cinco partidas, mas ele só esteve em campo quatro vezes antes da pandemia paralisar o futebol brasileiro.

"O Corinthians agradece ao colombiano pelos serviços prestados neste período com a camisa alvinegra e deseja sucesso no restante da sua carreira", disse a nota do clube em seu site oficial.