Após expulsão na Juventus, Cristiano Ronaldo leva só 1 jogo de suspensão da Uefa

Depois de ter sido expulso em seu jogo de estreia pela Juventus na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi punido nesta quinta-feira pela Uefa com apenas uma partida de suspensão e só desfalcará a equipe italiana no seu confronto seguinte pelo torneio continental, contra o Young Boys, em Turim, na próxima terça.

O comitê disciplinar da entidade que comanda o futebol europeu decidiu não impor uma sanção mais severa ao astro português, que assim poderá estar em campo para enfrentar o Manchester United, seu ex-clube, no dia 23 de outubro, no estádio Old Trafford, na Inglaterra, pela terceira rodada do Grupo H da competição.

Na partida realizada no último dia 19, contra o Valencia, na Espanha, o atacante foi expulso de campo logo aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele se irritou com uma tentativa do zagueiro colombiano Jeison Murillo de cavar uma falta e mandou o defensor se levantar com um "cutucão" em sua cabeça. O árbitro alemão Felix Brych considerou o gesto suficiente para aplicação do cartão vermelho ao jogador, que deixou o campo chorando bastante e desconsolado por sua primeira expulsão em 154 confrontos na Liga dos Campeões.

Mesmo sem poder contar com Cristiano Ronaldo na maior parte do duelo no estádio Mestalla, a Juventus estreou no torneio vencendo o time espanhol por 2 a 0, com dois gols marcados pelo meia bósnio Miralem Pjanic.

Essa foi a primeira expulsão do goleador na competição que ele disputa há 15 anos, mas o atleta já foi punido com cartões vermelhos por 11 vezes ao total em sua carreira, na qual anteriormente fez história pelo Real Madrid. Pelo clube espanhol, ele conquistou o título europeu em quatro oportunidades, assim como se tornou o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, na qual contabiliza 121 gols.