Após escândalo da Copa de 2006, Alemanha anuncia candidatura à Eurocopa de 2024

A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em inglês) anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, a sua candidatura a sede da Eurocopa de 2024. Por meio de um comunicado, a entidade ressaltou que a decisão foi tomada de forma unânime entre os seus dirigentes e lembrou que terá até o próximo dia 3 de março para apresentar à Uefa a sua candidatura de forma oficial. Este é o prazo final estabelecido para federações europeias declararem interesse oficialmente em abrigar a competição.

O presidente da DFB, Reinhard Grindel, afirmou que serão escolhidos dez estádios para receber jogos da competição e prometeu que a candidatura será realizada de forma transparente até a Uefa escolher a sede, em setembro de 2018.

A promessa de Grindel ocorre em um momento no qual os organizadores da Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, enfrentam acusações de corrupção por meio de pagamentos irregulares à Fifa para ganhar a disputa para ser sede daquela edição do grande torneio.

No ano passado, o Ministério Público da Suíça confirmou que foram abertos processos criminais contra Franz Beckenbauer e outros três dirigentes alemães (Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach), todos executivos do Comitê Organizador do Mundial, sob a suspeita de que tenham comprado votos para sediar a Copa de 2006. A eleição foi vencida pelos alemães por apenas um voto de diferença.

Os processos foram abertos depois que a imprensa alemã revelou como um caixa 2 foi criado pelo Comitê de Candidatura do Mundial com dinheiro da Adidas para distribuir dinheiro aos executivos da Fifa que votariam pela sede da competição. Os dirigentes alemães investigados são acusados de fraude, lavagem de dinheiro e apropriação indevida de recursos.

Apesar deste escândalo, a Alemanha é vista como favorita a abrigar a Eurocopa de 2024 desde quando entrou em um acordo com a Inglaterra se comprometendo a não se candidatar a receber jogos das semifinais e da decisão da Euro de 2020, que será realizada em 13 países, fato inédito na história da competição.

Grindel, por sua vez, exibiu confiança na possibilidade de o seu país ser escolhido sede da Eurocopa de 2024. "Nós temos os estádios e a infraestrutura na Alemanha e nós já sabemos como organizar um torneio economicamente e ecologicamente viável. Vou garantir que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para convencer a Uefa de nossas fortes credenciais para abrigar outra edição de sucesso do Campeonato Europeu, assim como em 1988", afirmou o presidente da DFB, por meio do site oficial da entidade, lembrando da última vez em que a Alemanha foi sede da Eurocopa.

