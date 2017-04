Após eliminação, Bayern só empata em casa com o Mainz pelo Alemão

O Bayern de Munique ainda não conseguiu superar a decepção pela queda nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, quando caiu na prorrogação diante do Real Madrid. Neste sábado, o time não passou de um empate por 2 a 2 com o Mainz, em casa, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão.

A irregular atuação rendeu apenas um ponto ao Bayern, que chegou aos 70 pontos, na liderança do torneio nacional. O time tem nove pontos de vantagem para o segundo colocado, o RB Leipzig, mas a distância poderá cair para seis neste domingo, quando o concorrente ao título alemão vai visitar o Schalke 04 na conclusão da 30ª rodada.

Já para o Mainz, o resultado foi bom, mesmo que o time tenha ficado em vantagem duas vezes. Afinal, segue fora da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão, com 33 pontos, em 13º lugar, ainda que com apenas um de vantagem para o 16º colocado Augsburg, que disputaria uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para se manter na elite.

O Mainz surpreendeu o Bayern ao jogar no ataque no primeiro tempo, com uma marcação adiantada, que também tirava os espaços do time da casa. E a equipe abriu o placar logo aos três minutos de jogo, quando Bojan Krkic roubou a bola de Vidal, avançou e finalizou às redes, sem chance de defesa para Ulreich, goleiro reserva que está substituindo o lesionado Neuer.

O Bayern reagiu e empatou em um contra-ataque aos 16 minutos, após Ribery avançar em velocidade e acionar Robben, que bateu cruzado, de dentro da grande área, para marcar. Só que o Mainz não se retraiu e conseguiu ir ao intervalo vencendo. Para isso, contou com o pênalti convertido por Brosinski aos 40 minutos.

A etapa final foi toda de domínio do Bayern, que pressionou o Mainz. O time visitante se fechou para tentar segurar a vantagem e repetir o triunfo que teve na temporada passada em Munique, mas não conseguiu graças a um golaço marcado por Thiago Alcantara, que deixou o seu marcador no chão e finalizou no canto da meta defendida por Huth, aos 25 minutos. Ainda assim, ao fim do jogo, o Mainz comemorou bastante o empate contra o Bayern.

OUTROS JOGOS - Na luta por vaga na Liga Europa, o Hertha Berlin superou o Wolfsburg (14º colocado com 33 pontos) por 1 a 0, com gol de Ibisevic, e chegou aos 46 pontos, em quinto lugar. Logo atrás, em sexto, o Werder Bremen contou com quatro gols de Max Kruse para superar o Ingolstadt (vice-lanterna, com 28) por 4 a 2, fora de casa. Agora está com 42 pontos.

Com dois gols de Marco Fabian, o Eintracht Frankfurt fez 3 a 1 no Augsburg e chegou aos 41 pontos, em oitavo lugar. O lanterna Darmstad (21 pontos) complicou o Hamburgo (15º com 33 pontos) na luta contra o descenso ao derrotá-lo por 2 a 1, fora de casa.

Veja Também

Comentários