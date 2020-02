Após dois dias de chuva, Miami amanhece com sol no dia do Super Bowl LIV

Os torcedores de San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs acordaram ainda mais animados neste domingo, em Miami. Afinal, após dois dias de muita chuva, a cidade que vai receber o Super Bowl LIV amanheceu com sol.

Depois de uma semana de calor intenso, apesar de o Hemisfério Norte estar no inverno, o tempo voltou a ficar firme na principal cidade da Flórida e a previsão é de que o jogo mais esperado da temporada da NFL seja disputado a partir das 18h30 (20h30 no horário de Brasília) com o gramado seco no Estádio Hard Rock.

As fortes chuvas de sexta e sábado chegaram a levantar a hipótese de que um tornado poderia se formar, mas isso não alarmou a população de Miami, que lotou os bares na orla de South Beach.

Os 65 mil espectadores que vão abarrotar o estádio para ver 49ers x Chiefs deverão chegar com várias horas de antecedência ao local, pois a segurança será bastante rígida e um longo tempo será gasto na checagem de malas e equipamentos. Um trajeto de 15 quilômetros poderá levar até 2h30 no horário de pico.

Os 3,5 mil jornalistas credenciados para o Super Bowl serão levados para dentro do estádio divididos em grupos de dez, não sem antes passar por detectores de metais e cachorros farejadores de bombas e drogas.