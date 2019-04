Após dirigir treino sem Henrique e Urso, Carille estuda opções para escalar time

O técnico Fábio Carille não deu pistas do Corinthians que entrará em campo na final do Campeonato Paulista, domingo, contra o São Paulo, em Itaquera. A principal dúvida reside sobre onde ele colocará o volante Ramiro. Dependendo da opção, ele pode deixar o time mais ofensivo ou não.

A tendência é que Ramiro substitua Junior Urso no meio-campo e escolha um jogador com características mais ofensivas para atuar aberto pela direita: Vagner Love ou Pedrinho. No entanto, Carille pode colocar Richard para atuar ao lado de Ralf e abrir Ramiro na direita, deixando a equipe mais forte na marcação.

Como o Corinthians está há quatro jogos sem marcar gols, tem finalizado pouco à meta adversária, empatou em 0 a 0 com o São Paulo no jogo de ida e estará diante de 40 mil corintianos em Itaquera, a tendência é que o treinador coloque o time mais no ataque.

No entanto, apesar de todos esses argumentos, o treinador tem como principal característica a preocupação com o setor defensivo. Carille, desde que retornou, costuma a treinar obsessivamente o posicionamento das duas linhas de marcação.

Nesta sexta-feira, Carille comandou um trabalho de fundamentos, como passes, finalizações e movimentações específicas. O lateral-esquerdo Danilo Avelar treinou normalmente e deverá voltar à equipe. Junior Urso, no entanto, ficou de fora. A comissão técnica ainda não o vetou da final, mas as chances de jogar são mínimas.

O zagueiro Henrique foi preservado, pois vem de uma sequência de dez jogos seguidos. O jogador, no entanto, não deve ser problema e formará dupla com Manoel. A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Jadson (Sornoza); Vagner Love (Richard), Gustavo e Clayson.