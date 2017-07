Após desistência do Boca, Centurión acerta com o Genoa e deixa o São Paulo

O São Paulo acertou a venda do atacante Centurión para o Genoa, da Itália, nesta quinta-feira. A oferta foi de 3,5 milhões de euros (quase R$ 13 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O clube do Morumbi terá direito a 10% em caso de negociação futura do jogador de 24 anos. O total da negociação é de 5 milhões de euros (R$ 18,36 milhões) pelo jogador - os outros 30% pertencem ao Racing, da Argentina. O contrato será assinado nesta sexta-feira.

Depois da desistência do Boca Juniors de contratar o atacante Ricardo Centurión em definitivo na semana passada, a diretoria do São Paulo aguardava a apresentação do atacante argentino dentro de 15 dias.

O jogador estava perto de acertar com o Genoa e até havia realizado exames médicos na Itália. Porém, recebeu proposta do Boca, seu time do coração, e desistiu de voltar ao país europeu. No final de semana, ele se envolveu em uma confusão numa boate em Buenos Aires e teve de sair escoltado. Com isso, a contratação foi desfeita. O atacante desembarcou na Itália durante a tarde desta quinta-feira, com seu representante, Alejandro Mazzoni, para retomar a negociação.

Com a negociação, o São Paulo está perto de recuperar os R$ 13 milhões investidos em 2015. O valor, à época, foi bancado por Vinicius ao próprio Pinotti, que era diretor de marketing e hoje ocupa o cargo de diretor de futebol do clube.

Embora o São Paulo se preparasse para receber o argentino de volta, a primeira passagem não havia sido tão boa. Com a camisa do São Paulo, Centurión marcou oito gols em 81 partidas e alternou bons e maus momentos. Pelo Boca, seu time de coração e pelo qual jogava por empréstimo, o jogador foi fundamental para o título argentino da última temporada.

