Após descartar campeões em 2014, Löw chama três novatos para seleção da Alemanha

Uma semana depois de anunciar que não convocará mais três campeões mundiais em 2014 - os zagueiros Jerome Boateng e Mats Hummels e o atacante Thomas Müller -, depois do fracasso em 2018 com a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia e o rebaixamento na Liga das Nações, o técnico Joachim Löw decidiu chamar três jogadores novatos para a seleção da Alemanha, que no final deste mês jogará um amistoso e fará a sua estreia nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Como parte do processo de renovação, a lista de 23 convocados inclui os zagueiros Lukas Klostermann (RB Leipzig) e Niklas Stark (Hertha Berlin) e o meia Maximilian Eggestein (Werder Bremen) para enfrentar a Sérvia, em um amistoso no próximo dia 20 em Wolfsburg, a Holanda, quatro dias depois, em Amsterdã, pelo qualificatório da Eurocopa.

"Nós temos que dar responsabilidade aos jogadores jovens e ver como eles lidarão com isso. Temos jogadores que podem crescer nestas condições", afirmou Löw, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva após o anúncio dos convocados. "Um novo ciclo está começando com as Eliminatórias da Eurocopa de 2020 e mudanças após os resultados de 2018 eram necessárias".

O técnico alemão comentou sobre a decisão de não chamar mais alguns jogadores campeões do Mundial de 2014, no Brasil. Daquele time, apenas o goleiro e capitão Manuel Neuer, o meia Toni Kroos e o zagueiro Matthias Ginter foram convocados agora. "Depois do final da Liga das Nações, nós pensamos em como o time deveria jogar daqui para frente, como será em 2020", disse.

A decisão de Löw irritou muito o trio descartado. Mas o técnico ressaltou nesta sexta-feira que tudo foi muito pensado. "Estas decisões não se tomar de um dia para o outro. É um processo no qual as mudanças acontecem. Falei para eles que não tinha planos de contar com eles nas Eliminatórias e na fase final da Eurocopa de 2020. O mais importante para mim é que os informei disso pessoalmente", completou.

Confira a convocação da seleção da Alemanha:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona-ESP) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores - Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain-FRA), Antonio Ruediger (Chelsea-ING), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Suele (Bayern de Munique), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Niklas Stark (Hertha Berlin), Marcel Halstenberg (RB Leipzig) e Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Meio-campistas - Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Ilkay Gundogan (Manchester City-ING), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid-ESP) e Marco Reus (Borussia Dortmund)

Atacantes - Serge Gnabry (Bayern de Munique), Timo Werner (RB Leipzig) e Leroy Sane (Manchester City-ING)