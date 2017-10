Após derrota na Sul-Americana, Luxemburgo é demitido do Sport

O técnico Vanderlei Luxemburgo não resistiu à derrota do Sport para o Junior Barranquilla por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time pernambucano foi superado em casa, na Ilha do Retiro, com uma fraca atuação, diante do amplo domínio do rival colombiano.

A demissão foi anunciada pelo próprio Luxemburgo, num breve pronunciamento, que acabou substituindo a tradicional entrevista coletiva pós-jogo. "Se a minha saída é para ajudar, tudo bem. Foi um prazer muito grande esses cinco meses. Um abraço", declarou o treinador, logo após a derrota na competição continental.

Em declarações após o anúncio, o vice-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, garantiu que a demissão não teve relação direta com o resultado desta noite. "Ele havia se encaixado perfeitamente no espírito do Sport. Mas agora tivemos, infelizmente, uma retrospectiva do segundo turno do Brasileirão e deixou muito a desejar", declarou.

Com 35 pontos, o Sport é o 15º colocado na tabela do Brasileirão, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. São somente dois pontos à frente do primeiro integrante da zona da degola, o Vitória.

Luxemburgo havia sido contratado no fim de maio e assumiu a equipe pouco antes da disputa da 4ª rodada do campeonato. Desde então, ele obteve oito vitórias, sofreu 12 derrotas e acumulou sete empates.

O próximo adversário do Sport é o Coritiba, vice-lanterna da tabela, e rival direto na briga para escapar do rebaixamento.

Na Sul-Americana, o time pernambucano voltará a campo no dia 2 de novembro, na Colômbia. Por conta da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Sport terá que exibir forte reação, com ao menos dois gols fora de casa, para tentar seguir vivo na competição.