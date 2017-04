Após decepção na China, Massa mira recuperação no Bahrein e relembra vitórias

Após o decepcionante desempenho no GP da China, no último domingo, quando amargou a 14ª colocação após fazer um bom treino de classificação e garantir o sexto lugar no grid de largada, Felipe Massa tem pouco tempo para lamentar. Afinal, a próxima prova do calendário da temporada 2017 será disputada no próximo fim de semana, no Bahrein, onde o brasileiro da Williams possui boas memórias.

Ainda pela Ferrari, Massa ganhou duas vezes o GP do Bahrein, em 2007 e 2008, desempenho que só o deixa atrás do espanhol Fernando Alonso na relação de vencedores da prova - o piloto da McLaren ganhou essa corrida em três oportunidades. E o brasileiro exibiu otimismo na possibilidade de conseguir um bom resultado no próximo fim de semana.

"Eu ganhei duas vezes, por isso é definitivamente um lugar que gosto de ir. Eu realmente espero que nós possamos fazer uma boa corrida neste ano", afirmou o brasileiro na prévia para o GP do Bahrein divulgada pela Williams.

Um dos pilotos mais experientes do grid da Fórmula 1, Massa comentou as características do circuito de Sakhir, que aprecia, e apontou a importância de ter um carro equilibrado para o GP do Bahrein, especialmente em relação às frenagens.

"Como pista, é um pouco diferente das outras. Você precisa ter um carro que é forte nas frenagens, o que é especialmente importante para esta pista. Você também precisa de um carro confiável que tem boa velocidade e tração", comentou.

As atividades do GP do Bahrein começarão a ser realizadas na próxima sexta-feira, com dois treinos livres, sendo o primeiro deles às 8 horas (de Brasília). A prova está agendada para as 12 horas de domingo.

Com o decepcionante desempenho na China e a sexta posição no GP da Austrália, a prova que abriu a temporada 2017 da Fórmula 1, Massa ocupa o oitavo lugar no Mundial de Pilotos, com oito pontos.

