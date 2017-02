Após decepção com Pottker, Corinthians bate a Caldense e avança na Copa do Brasil

Em um dia que parecia tudo dar errado, com quase escalação irregular e a desistência da contratação de William Pottker, o Corinthians conseguiu, pelo menos em campo, ter motivo para sorrir. Apesar do placar magro de 1 a 0, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), o time alvinegro derrotou a Caldense sem sustos e avança na Copa do Brasil. O adversário sairá do confronto entre Brusque-SC e Remo, que se enfrentam na quinta-feira que vem.

O dia não começou muito bom para os corintianos. Horas antes de iniciar a partida contra a Caldense, o clube descobriu que não poderia escalar Moisés por um motivo inusitado: ele estava suspenso. O lateral-esquerdo foi expulso no ano passado, quando atuava no Bahia, pegou três jogos de suspensão, cumpriu um e o clube baiano conseguiu um efeito suspensivo que não estava mais em vigor. Assim, ele teria que cumprir as outras duas partidas de gancho, mas o Corinthians não sabia.

Após ser informado do "quase erro" que poderia custar uma eliminação do torneio, o técnico Fábio Carille precisou improvisar. Como não tinha outro lateral-esquerdo no elenco - Guilherme Arana está com a seleção brasileira sub-20 - ele teve que improvisar o volante Marciel.

As notícias ruins não pararam por aí. A Ponte Preta escalou William Pottker e frustrou os corintianos, que não poderiam contar com o atacante na Copa do Brasil. Irritados, os dirigentes corintianos desistiram da contratação do jogador. A torcida do Caldense não perdoou e ironizou os corintianos com outro assunto que ainda incomoda: "Oh Drogba, cadê você, eu vim aqui só para te ver".

Com a bola rolando, as deficiências da equipe ficaram mais evidentes. O time teve mais qualidade e toque de bola em comparação ao jogo com o São Bento e os amistosos de pré-temporada. Faltou maior variação de jogadas para superar a retrancada adversária. Sem muita criatividade, a bola pouco chegava em Jô. Sem muita criatividade no ataque, o jeito foi apostar no cruzamento.

Jô protegeu na área, passou para Fagner, que jogou na área e Rodriguinho desviou de cabeça, aos 39 minutos do primeiro tempo. Justamente na noite em que "perdeu um reforço", o jogador que tem futuro indefinido no clube fez a diferença. Rodriguinho tem contrato até o fim do ano e quis ser negociado com o Fenerbahçe, da Turquia, enquanto o Corinthians não o liberou e tenta renovar seu contrato.

No segundo tempo, o domínio corintiano continuou até por volta dos 30 minutos, quando o time pareceu demonstrar cansaço, a Caldense passou a ter mais a bola no pé, mas sem grandes sustos. Enfim, após um dia sem muitas alegrias, o corintiano pôde dormir classificado.

FICHA TÉCNICA

CALDENSE 0 x 1 CORINTHIANS

CALDENSE - Neguett; Alexandre Lazarini, Marcelo, Hélio e Rafael Estevam; Thiago Carpini (César), Álvaro, Anderson (Cristiano) e Ewerton Maradona (Edu); Zambi e Luiz Eduardo. Técnico: Thiago Oliveira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho (Guilherme), Marlone e Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel); Jô. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Rodriguinho, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Carpini, Álvaro e Cristiano (Caldense); Fellipe Bastos (Corinthians).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 490.880,00.

PÚBLICO - 7.536 pagantes.

LOCAL - Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG).

