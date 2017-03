Após criticar a diretoria, Cristian é afastado e não joga mais pelo Corinthians

O volante Cristian foi afastado dos treinamentos do Corinthians e deverá deixar o clube em breve, após críticas públicas contra a diretoria. O jogador tem contrato com o clube até o fim do ano, mas a direção tenta emprestá-lo ou pode até avaliar a possibilidade de rescisão.

O clube confirmou o afastamento em nota oficial divulgada nesta quarta-feira. "Após reunião entre o diretor de futebol, Flávio Adauto, e o gerente de futebol, Alessandro Nunes, ficou definido o afastamento do atleta Cristian Baroni. Durante tal período o volante terá todos os seus direitos respeitados e continuará tendo as mesmas condições de trabalho que o restante do elenco no Centro de Treinamento Joaquim Grava, passando a exercer suas atividades em horários a serem definidos pela comissão técnica", diz o comunicado.

Cristian voltou ao Corinthians em 2015, mas nunca conseguiu repetir as boas atuações de sua primeira passagem pelo clube. Recentemente, o volante deu entrevista ao jornal Lance! na qual criticou a diretoria pela falta de comunicação e citou dois exemplos para demonstrar a falha dos dirigentes.

Em um deles, diz que teve sua aliança de casamento furtada, ao deixá-la em cima de uma pia no hotel, durante a Florida Cup, no início do ano. O jogador tentou recuperar o objeto e pediu ajuda da diretoria, que, segundo ele, não prestou o apoio necessário.

Outro momento que lhe deixou incomodado foi quando o Fenerbahçe enviou representantes ao Brasil para tentar contratar Rodriguinho e, como os dirigentes corintianos demoraram para dar um retorno aos turcos, coube ao jogador, que já defendeu o clube, recebê-los e conversar para passar o tempo enquanto os dirigentes não apareciam para conversar.

Além disso, Cristian estava incomodado com o fato de não ser aproveitado em campo. O jogador não foi nem inscrito na lista dos 28 que disputam o Campeonato Paulista e não foi relacionado nenhuma vez nesta temporada. Outro ponto que joga contra o atleta é o fato dele ter um dos salários mais altos da equipe, algo em torno de R$ 420 mil mensais.

