Após clássico, Vasco oficializa Milton Mendes como novo técnico da equipe

Pouco depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo no clássico deste domingo à noite, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca, o Vasco oficializou em seu site oficial a contratação do técnico Milton Mendes. A confirmação da contratação do comandante foi feita pelo presidente do clube, Eurico Miranda, em entrevista coletiva na qual também anunciou que a apresentação oficial do treinador será nesta segunda-feira, às 12 horas, em São Januário.

Mendes chega para substituir o demitido Cristóvão Borges, que caiu na última sexta-feira, um dia depois de a equipe vascaína ter sido eliminada da Copa do Brasil com uma derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, em Salvador.

O Vasco também confirmou que o treinador catarinense chegará com o auxiliar-técnico Ednelson Silva e o preparador físico Flávio Trevisan. Ao oficializar a contratação do profissional de 51 anos de idade, o clube também destacou que o mesmo "é um dos poucos treinadores do Brasil que possui os quatro níveis completos do curso para técnicos da Uefa e pode trabalhar em qualquer clube do mundo".

Mendes, por sua vez, já trabalhou anteriormente para o Vasco, mas como jogador das equipes sub-20 e profissional do time entre 1984 e 1987. Na época, chegou a atuar ao lado de Romário, pontuou também o clube neste domingo.

"Recebi o convite com muita satisfação, abracei o projeto na hora e vou agarrar com unhas e dentes. A expectativa é a melhor possível. O Vasco é um clube grande e estou muito feliz pela oportunidade. Sempre encaro os projetos com enorme motivação e otimismo, que é minha palavra chave", afirmou o novo treinador cruzmaltino em entrevista ao site do clube, para o qual também destacou: "Tenho uma história no Vasco. Fui atleta do clube e conquistei títulos pelo profissional e também nos juniores. Estou motivado por voltar a um lugar onde fui feliz como jogador".

Considerado um estudioso do futebol, o novo técnico vascaíno foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano com o Santa Cruz no ano passado. Ele iniciou a sua carreira como treinador no início dos anos 2000, em Portugal, país onde dirigiu o Machico, o Bom Sucesso e foi auxiliar no Marítimo.

No exterior também atuou neste última função no Qatar SC entre 2008 e 2012, antes de assumir novamente o papel de comandante principal no Al-Shahaniya, em 2013, também no Catar. Ele só começou a trabalhar como treinador no Brasil em 2014, no Paraná, antes de passar por Ferroviária e Atlético-PR, para em seguida voltar novamente ao exterior para dirigir o Kashiwa Reysol, do Japão, e finalmente assumir o Santa Cruz em 2016.

Veja Também

Comentários