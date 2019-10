Após cirurgia bem-sucedida, Rafinha se reapresentará ao Fla na quinta-feira

Após ser submetido a uma cirurgia bem-sucedida na noite desta segunda-feira, o lateral-direito Rafinha terá alta nesta terça e vai se reapresentar ao Flamengo já nesta quinta. Os médicos do clube, contudo, evitam apontar uma data exata para o seu retorno aos gramados.

"A cirurgia foi bem-sucedida, a fratura foi reduzida, e a gente ficou satisfeito com o resultado. Ele tem alta na terça-feira de manhã, segue em casa até quinta-feira, quando se reapresenta no Centro de Treinamento do Flamengo para iniciar o processo de fisioterapia", afirmou o médico Márcio Tannure.

Rafinha fez uma cirurgia para reparar uma fratura no osso zigomático esquerdo do rosto, um osso localizado na bochecha. De acordo com a avaliação médica, a lesão foi menos grave que o esperado e por isso não exigiu o uso de placas ou parafusos.

A previsão de retorno, contudo, não é precisa. "Lembrando sempre que a gente não determina prazo de volta porque cada atleta reage de uma maneira diferente. E vamos estar avaliando como ele vai se recuperar e ver a evolução dele no dia a dia", ponderou Tannure.

Rafinha sofreu a pancada que originou a fratura no rosto em uma dividida com Rony no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no domingo. Ele deixou a partida no intervalo, para a entrada de João Lucas, que deve ser mantido na posição na quarta, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Será a terceira baixa por lesão do time carioca para este duelo. O meia Arrascaeta e o lateral-esquerdo Filipe Luís também se recuperam de problemas físicos. O uruguaio já é desfalque certo para a partida decisiva da Libertadores. O lateral deve estar de volta a tempo de enfrentar o Grêmio.

Para o duelo deste meio de semana, Jorge Jesus também terá as baixas do meia Everton Ribeiro e do atacante Bruno Henrique. Ambos vão cumprir suspensão após terem levado o terceiro cartão amarelo no domingo.