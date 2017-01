Após bater 1ª meta, Chape busca fechar grupo com até 20 novos atletas

Depois de perder quase todos os atletas no acidente aéreo na Colômbia, em novembro de 2016, a Chapecoense procura retomar, aos poucos, a sua rotina. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o diretor-executivo Rui Costa, ao lado do presidente Plinio David De Nes Filho, anunciou que o clube cumpriu primeira grande meta da nova gestão: Vagner Mancini terá um grupo de trabalho na pré-temporada, na próxima sexta-feira.

Agora, o foco passa a ser, além do trabalho de campo, também o encerramento das negociações em curso. Diretoria prevê que, ao todo, depois de toda a tragédia, clube tenha até 20 novos jogadores. Alguns atletas já estão em Chapecó onde fazem exames médicos e assinam seus contratos. Os dirigentes seguem sem divulgar os nomes dos jogadores que estão sendo negociados.

A Chapecoense tem, confirmados pela diretoria, quatro jogadores contratados: o zagueiro Grolli, o meia Nadson, e o atacante Rossi. Além do trio, o goleiro Elias deve assinar contrato esta semana. Há também a situação com Dodô, ex-Figueirense e que será emprestado pelo Atlético-MG, também acertada.

Por outro lado, se apenas confirma quatro nomes, a Chape falta apenas formalizar com outros jogadores: os laterais Zeballos e Reinaldo, os volantes Moisés e Andrei Girotto, Os atacantes Túlio de Melo, Wellington Paulista e Niltinho. A diretoria não confirma as negociações - o clube também tem outros atletas com quem conversa.



- Hoje temos um grupo apto a estar na pré-temporada. Era a primeira meta a cumprir, saber que dia 6 de janeiro teríamos um grupo para trabalhar. E esse grupo já existe. Teremos de 26 a 27 atletas, talvez não tenhamos todos os atletas que estamos negociando, por questões jurídicas e de férias. Por isso mudamos a data de nossa pré temporada, pois não teríamos tempo hábil para começar o trabalho respeitando as férias - disse o diretor-executivo Rui Costa.



CONFIRA OUTROS TRECHOS DA COLETIVA COM RUI COSTA



EMPRÉSTIMOS

Estamos usando muito essa ferramenta do empréstimo. Vamos ter um número expressivo de jogadores emprestados, pois é a ferramenta que nos permitiu agregar qualidade, agilidade e orçamento.



NEGOCIAÇÕES

Estamos tratando todas as negociações de maneira muito profissional. Seja na ótica da chapecoense, seja na forma como recebemos as propostas e contrapropostas. Ninguém está trabalhando em um cenário de gratidão. É evidente que muitos clubes estão, nas negociações, estabelecendo um cenário de parceria, mas não vamos abrir mão de ter nossa capacidade de negociar da forma que entendemos ser correta e o mercado tem sido receptivo a isso. Se eu citar um clube (que ajudou mais) eu vou cometer uma injustiça com outros cinco ou seis, mas muitos clubes têm sido parceiros.



CLUBE MOBILIZADO

Nós oficialmente começamos a temporada no dia 6 de janeiro, mas desde ontem estamos mobilizados, jurídico, departamento de futebol, área médica, fisiológica, todo o clube está mobilizado para que possamos reestruturar o clube.

LISTAS

Uma das primeiras coisas que fizemos foi respeitar essas listas (deixadas pelo antigo departamento de futebol). Claro que ampliamos, pois elas eram feitas para contratar três, quatro jogadores pontualmente e nós nos vimos com o desafio de contratar muitos atletas. Era uma lista muito bem feita e teve muitas convergência com nossas listas. Para terem ideia, chegamos a mapear 90 atletas, usando as listas que tinham aqui, meu banco de dados, o banco de dados das pessoas que trabalham comigo e do próprio Mancini. Chegamos depois a 50 atletas, sempre analisando o perfil de atleta para estar na Chapecoense. Finalmente chegamos a uma lista de 37 atletas que desembocou no número de contratações que temos hoje.



ATLETAS CONFIRMADOS

Já temos formalizada a contratação do Grolli, Nadson e Rossi. O goleiro Elias também está encaminhando os últimos documentos e deve estar aqui nos próximos dias para exames médicos.

NOVAS CONTRATAÇÕES

Estamos trabalhando com um número de 18 a 20 novos atletas. Mas com este número de contratações, que é algo inusual no futebol mundial, nós temos que ter cautela pois são muitos contratos, muitas análises jurídicas, muitos exames a serem feitos.

