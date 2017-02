Após anunciar acerto, Corinthians desiste de William Pottker

Pouco antes da partida contra a Caldense, nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou que desistiu da contratação do atacante William Pottker. A decisão se deu enquanto o jogador ela utilizado pela Ponte Preta na partida contra o Campinense, pela Copa do Brasil. Assim, ele não poderá atuar por outra agremiação durante a competição.

"Nós falamos que realmente estava tudo certo com o jogador e que ele chegaria após o Campeonato Paulista. Tentamos contato com a Ponte Preta hoje (quarta-feira), mas ela, em seu direito, decidiu escalar o jogador. Com isso, nós anunciamos que não temos mais interesse no jogador", disse o diretor de futebol Flávio Adauto, antes da partida contra o Caldense, nesta quarta-feira.

No dia 26 de janeiro, Adauto confirmou a negociação durante entrevista coletiva. "Falei que vamos trazer de quatro a cinco jogadores de reforços e já passamos esse número. Temos praticamente tudo acertado com o Pottker, não é segredo para ninguém", confirmou o dirigente, antes da apresentação do zagueiro Pablo, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Em seguida, revelou. "Ele pode vir depois do Paulista ou até existe uma remota possibilidade de se apresentar antes. Estamos conversando", explicou.

O presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, também havia confirmado o acerto. "O Pottker irá para o Corinthians em maio ou junho, logo após o Campeonato Paulista. No que diz respeito à Ponte, o Lucca e o Yago já chegaram", afirmou, no último dia 3. "O Corinthians queria ele para jogar o Campeonato Paulista, mas a Ponte negociou e houve um bom entendimento", completou.

Durante a negociação, o Corinthians emprestou o zagueiro Yago e o atacante Lucca para a Ponte. Flávio Adauto garante que a situação é diferente. "As negociações do Lucca e do Yago são independentes. Havia outro entendimento sobre o Pottker que não foi cumprido."

