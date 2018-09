Após agressão, Mano deixará Sassá fora de reencontro entre Cruzeiro e Palmeiras

Os ânimos dos jogadores de Cruzeiro e Palmeiras deverão estar um pouco menos acirrados no domingo, quando os times voltarão a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, depois da briga generalizada ocorrida após o apito final do empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, que classificou o time mineiro para a decisão da Copa do Brasil. Isso porque o embate, válido pelo Campeonato Brasileiro, não vai contar com o atacante Sassá, pivô da confusão.

No meio da discussão entre os atletas dos times, iniciada em um lance envolvendo o zagueiro Léo e o volante Felipe Melo, Sassá agrediu o lateral Mayke, ex-cruzeirense e que ainda tem vínculo com o antigo clube, com um soco no rosto que o pegou desprevenido. O lance deixou o defensor palmeirense revoltado. E ele teve que ser contido por Paulo Turra, auxiliar do técnico Luiz Felipe Scolari, com a ajuda de outros jogadores.

A agressão irritou os jogadores do Palmeiras, que chegaram a "jurar" o atacante cruzeirense, lembrando que o reencontro deste domingo acontecerá em São Paulo, no Pacaembu. Assim, para evitar maiores problemas, o técnico Mano Menezes afirmou que não vai relacionar o atacante, que foi expulso pela agressão ao lateral palmeirense e cumprirá suspensão na final contra o Corinthians, estando, portanto, disciplinarmente livre para atuar neste fim de semana - Mayke também levou o cartão vermelho, assim como Diogo Barbosa.

Mano projetou a utilização no elenco no próximo jogo contra o Palmeiras com novidades, incluindo a possibilidade de aproveitar Fred, e o veto a Sassá. "O Arrascaeta já pode estar no domingo, assim como talvez o Fred também possa. Não levamos um preto, mas levamos um clarinho. Deixamos o Sassá aqui para acalmar o tumulto. Está muito corajoso, vamos dar uma acalmadinha nele", brincou.

O Cruzeiro visita o Palmeiras na manhã de domingo, às 11 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro está na sétima colocação com 37 pontos, 13 abaixo da equipe paulista, vice-líder do torneio.