Após acordo, Ponte e Red Bull Brasil decidirão Troféu do Interior em jogo único

Ponte Preta e Red Bull Brasil vão decidir o Troféu do Interior do Campeonato Paulista em jogo único a ser realizado na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Os dois clubes pediram para que a Federação Paulista de Futebol (FPF) marcasse a decisão para um jogo único, pois querem acelerar a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começará no último fim de semana de abril.

A estreia da Ponte Preta será em 29 de abril, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Já o Red Bull Brasil, que vai disputar a Série B como Bragantino após parceria fechada há duas semanas, enfrentará o Brasil de Pelotas, três dias antes, em Pelotas.

O campeão do Troféu do Interior recebe uma premiação de R$ 360 mil e garante vaga na Copa do Brasil de 2020.