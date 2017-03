Após 7 jogos, Lazio volta a vencer Roma e fica perto da final da Copa da Itália

A Lazio colocou um pé na decisão da decisão da Copa da Itália nesta quarta-feira, e da melhor forma possível para sua torcida. No grande clássico da capital do país, a equipe encerrou um longo jejum diante da Roma ao vencer no Estádio Olímpico por 2 a 0 a partida de ida da semifinal do torneio.

Já eram sete partidas seguidas sem vencer a maior rival, sendo quatro derrotas consecutivas nos últimos duelos. O cenário era ainda pior porque a Roma faz boa temporada e é a vice-líder do Italiano. Mas nada disso pesou quando a bola rolou. A Lazio, quinta colocada no campeonato nacional, foi superior na maior parte do confronto e fez a festa de sua torcida.

Com o triunfo desta quarta, a equipe do técnico Simone Inzaghi pode até perder por um gol de diferença no confronto de volta, dia 5 de abril, novamente no Estádio Olímpico, que estará classificada. Como foi mandante nesta quarta, o time azul complicará ainda mais a vida da rival se marcar um gol na partida.

Apesar da superioridade da Lazio, quem começou melhor foi a Roma. Logo com um minuto, Dzeko recebeu cruzamento de Emerson e cabeceou por cima. Aos sete, o lateral brasileiro alçou novamente na área e desta vez foi Fazio quem desviou, para defesa de Strakosha.

Somente então a Lazio começou a assumir o controle do jogo. Aos 20, Milinkovic, também pelo alto, exigiu boa defesa de Alisson. O goleiro brasileiro apareceu bem mais uma vez aos 25, desta vez em finalização de Immobile de fora da área.

A superioridade finalmente se transformaria em gol aos 29. Felipe Anderson recebeu na intermediária, deixou Bastos para trás como quis e tocou para Savic, que chegou em velocidade para fuzilar Alisson.

Na volta para o segundo tempo, a Lazio não diminuiu o ritmo e viu Felipe Anderson quase ampliar aos cinco minutos, em chute de fora da área que passou rente à trave. A equipe levou perigo da mesma forma aos 13, quando Parolo aproveitou sobra e finalizou firme, errando o alvo por pouco e tirando grito de gol de alguns torcedores.

Imediatamente, a Roma respondeu e criou sua melhor oportunidade na partida. Nainggolan deu ótima enfiada para Salah. O egípcio chegou batendo de primeira, com a perna esquerda, e acertou a trave.

Mas o jogo era mesmo da Lazio, que aproveitou um novo cochilo do adversário para selar o placar. Aos 32, Keita Balde fez grande jogada pela direita, deixou Manolas para trás sem dificuldade e tocou no meio da área para Immobile, que se desmarcou bem e tocou para a rede.

