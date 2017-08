Após 3.300 quilômetros de disputa, Rally dos Sertões chega a Mato Grosso do Sul

Três Estados e centenas de cidades foram cruzadas no 25º Rally dos Sertões, que no dia 20 de agosto deu início a uma maratona de 3.300 quilômetros de muita velocidade e off-road. Naquele dia, largaram de Goiânia (GO), 161 veículos entre motos, quadriciclos, UTVs e carros, e, devido a dificuldade dos percursos, aproximadamente 120 inscritos se mantinham na disputa até a sexta etapa, em Aquidauna (MS).

E amanhã, 26, os "sobreviventes" do Rally dos Sertões chegarão a Bonito (MS), que pela primeira vez será palco das grandes decisões do evento. Mas antes de cruzarem o pórtico de chegada pilotos e navegadores travarão muitos "pegas" na definição do pódio. Entre os ponteiros das categorias, os nervos estão à flor da pele e a ansiedade precisa ser controlada para não colocar tudo a perder.

“Ocupamos a segunda posição na classificação geral da Pró Brasil. Confesso que esse resultado supera as nossas expectativas. Almejávamos ficar entre os cinco primeiro colocados mas, dada a estratégia acertada que escolhemos, voamos muito além disso e sabemos que temos chances de ser campeões do Rally dos Sertões”, contou o piloto Flávio Lunardi, que compete ao lado do navegador Fred Budtikevits. “Então, será acelerar fundo, pois precisamos aproveitar cada metro do roteiro para diminuir a diferença para os nossos principais concorrentes: o Glauber Fontoura/Minae Miyauti”, explicou.

Para fechar com chave de ouro a edição história de 25 anos de Rally dos Sertões, a sétima e última etapa do certame será a altura para coroar quem realmente merece vencer. Ainda sem dar trégua aos competidores, a organização preparou uma prova de 240,45 quilômetros de trecho cronometrados. Será uma etapa rápida, com alguns trechos bem sinuosos, e pelo terreno haverá muitas pedras e trial.

O Rally dos Sertões montou acampamento em Goiânia (GO), Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim (MS), Aquidauana (MS), até finalmente desembarca em Bonito (MS).

Sobre a última etapa

7ª Etapa – 26 de agosto (sábado)

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial: 128,62 km

Trecho Especial: 240,45 km

Deslocamento Final: 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Total da prova: 3.300,06 km

Total de trechos especiais cronometrados: 1.999,52 km

