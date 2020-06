Após 1.197 testes, um jogador do Tottenham é diagnosticado com a covid-19

O último jogo da competição foi disputado em 9 de março na vitória do Leicester, por 4 a 0, sobre o Aston Villa - Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Apenas um jogador do Tottenham foi diagnosticado com a covid-19, após 1.197 exames realizados na quinta bateria de testes em jogadores e funcionários da Premier League. O nome do atleta não foi revelado no comunicado desta quarta-feira.

No sábado, a Premier League anunciou que nenhum teste havia dado positivo para a covid-19 nos 1.130 exames feitos na quinta e sexta-feira. Em meados de maio, na primeira bateria, após 748 testes, seis casos foram diagnosticados. No fim de maio, dois atletas estavam contaminados, em 996 testes.

Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal serão os jogos que vão marcar o retorno do Campeonato Inglês, dia 17 de junho (quarta-feira), após a pandemia do novo coronavírus. O último jogo da competição foi disputado em 9 de março na vitória do Leicester, por 4 a 0, sobre o Aston Villa.

Restam 92 jogos para o fim da temporada. Todos serão disputados sem torcedores nos estádios, mas com total cobertura da televisão. Com 82 pontos, o Liverpool lidera, com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City.