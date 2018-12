Apaixonadas por corrida, mãe e filha participam juntas da São Silvestre

Larissa e Olga partiram de Campo Grande rumo a São Paulo hoje (28), participam da prova na segunda (31), e retornam no mesmo dia para casa - William Silva

TA corrida de rua mais popular do Brasil atrai gente do mundo inteiro. Neste ano, cerca de 30 mil corredores, trinta atletas de elite de nove países, das categorias feminina e masculina, vão disputar a premiação de R$ 92.500,00 do primeiro lugar na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre. O evento acontece na manhã do último dia do ano, na capital paulista.

Mato Grosso do Sul tem 164 atletas inscritos para a Corrida Internacional de São Silvestre, uma das provas mais tradicionais e disputadas do Brasil. Todos os anos, pessoas de diferentes nacionalidades percorrem os 15 km do trajeto, a grande maioria são amadores, que buscam bater seus recordes pessoais. Os cinco primeiros da categoria geral recebem troféus, logo após a corrida, e não há premiação por faixa etária.

Um sonho de criança participar da São Silvestre, assim descreve a campo-grandense Larissa dos Santos Romani Cavalcanti, 34 anos, que participa da maratona pela terceira vez. “Eu fui em 2012, em 2014 e agora neste ano levo a minha mãe junto para que ela possa desfrutar desta aventura e viver comigo essa experiência única”.



Inseparáveis, mãe e filha estão ansiosas para São Silvestre de 2018

Antes mesmo de começar a correr, Larissa conta que sempre assistia a São Silvestre pela tv. E depois de descobrir que eram apenas 15km resolveu então encarar mais esse desafio.

“Dizia que um dia iria correr. Sempre admirei quem conseguia correr. Foi então que uma amiga me apresentou um grupo de corrida, eu me apaixonei pelo esporte, e combinamos para eu ir na São Silvestre realizar meu sonho”.

Aos 62 anos, Maria Olga dos Santos Romani se diz muito animada em participar pela primeira vez da corrida. Ela lembra que começou no esporte para adquirir um melhor condicionamento físico e controle de peso, mas que logo no primeiro instante já se apaixonou pela corrida de rua.

A filha de Olga teve seu primeiro contato com o esporte em 2009. Levou sua mãe dona Maria para correr sua mãe em 2011. Agora, estão juntas todos os dias em treinos que variam de 10km até 20km ou mais. “Nós buscamos um esporte onde nos sentimos bem, até mesmo para manter o condicionamento. Eu sempre gostei de corrida, e desde 2009 quando comecei a participar das primeiras provas, fiz muitas amizades, e nessas idas e vindas, minha mãe sempre me acompanhava. Ela resolveu correr sua primeira prova, sem nenhum treinamento e se apaixonou assim como eu pela corrida”, disse Larissa.

As premiações de Larissa foram por categoria e faixa etária. A corredora lembra que quando tinha 25 anos já tinha conquistado o primeiro lugar na sua categoria.



Larissa exibe com orgulho sua coleção de medalhas e se diz orgulhosa ao lembrar que realizou o sonho de criança em correr a São Silvestre

Seu tempo melhorou depois de participar da São Silvestre. Logo depois ela também foi em busca de uma maratona. Assim ela percorreu 42km em Porto Alegre, em 2016, em 4h14m de prova. “Uma experiência bem sofrida, mas muito gratificante. Igual a São Silvestre, quando você finaliza a prova, você ajoelha, beija o chão, vibra, e agradece. Minha mãe vai viver essa experiência e eu quero muito que ela vá pra viver essa experiência comigo. O espírito é muito gostoso, a largada, muita gente. O pessoal que mora em São Paulo sai para assistir, sem falar os personagens, pessoas que correm fantasiadas”, ressalta Larissa.

Dona Olga fala de sua parceria com sua filha. “Eu sou parceira dela e ela é minha parceira”. Depois do convite da filha para participar junto da São Silvestre, Olga só fala em se divertir nesta aventura, pois segundo ela nunca se imaginou naquele lugar que ela só admirava pela televisão.



Aos 62 anos dona Olga esbanja saúde para correr os 15km da São Silvestre

Larissa e Olga partem de Campo Grande rumo a São Paulo hoje (29) participam da prova na segunda (31), e retornam no mesmo dia para casa. Elas querem passar a virada do ano com a medalha de participação no pescoço e contar para os amigos e familiares toda experiência que foi de viver juntas a prova que se tornou um ícone mundial da corrida de rua.

A 94ª edição da prova acontece no dia 31 de dezembro, fechando o calendário esportivo de 2018. As inscrições para percorrer os 15km se encerraram no último dia 23 de novembro. Os principais nomes do país e destaques do exterior costumam participar do evento, além de centenas de amadores, que fazem a festa durante a prova.



Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero no ano de 1925, a prova chega a sua 94ª edição sem interrupção. Ela foi realizada até mesmo durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a II Guerra Mundial.



Esquema de acesso

Este ano a corrida terá um esquema especial de acesso à largada e à chegada. No período das 5h às 10h serão permitidos apenas atletas com número de peito nos seguintes acessos pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal: Elite, Rua Frei Caneca, Setores Azul e Amarelo, Alameda Ministro Rocha Azevedo, Setor Vermelho, Rua Peixoto Gomide e Rua Plínio Figueiredo, Setor Cinza, Alameda Casa Branca. A dispersão será a partir da Rua Joaquim Eugênio de Lima até a Alameda Itapeva.

A infraestrutura do evento é planejada apenas para o número oficial de inscritos. Portanto, o Comitê Organizador aconselha que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo pode gerar a falta de serviços e hidratação para os inscritos.

Percurso

O percurso de 15km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista, 900.

A programação no dia da corrida começará cedo. O pelotão de elite feminino terá sua largada às 8h40. Logo em seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite masculino.

DICAS

Agora, se você quer correr a São Silvestre de qualquer maneira, abaixo você tem cinco motivos para você se convencer a participar da corrida mais tradicional do nosso calendário

1. A prova é no dia 31 de dezembro – Quer coisa melhor do que terminar o ano fazendo o que a gente mais gosta –e melhor, com mais uma cacetada de gente?

2. É uma comemoração – Correr a São Silvestre é uma festa! "Ah, não dá pra correr a São Silvestre, tá mais para uma procissão do que corrida" – E daí? É dia 31, meu amigo. É para celebrar o ano que vai vir!

3. Como você tem que abrir mão de correr "para tempo", você tem uma grande oportunidade de correr a prova toda com amigos, família. Que outra prova dá essa chance?

4. No Brasil, meu amigo, você só é corredor se fez a São Silvestre ao menos uma vez – Essa é a única prova que quem não tem a menor ideia do que seja corrida de rua, conhece. Você pode ter corrido 50 maratonas e caso você responda "não" para a clássica pergunta "você já correu a São Silvestre?", nunca será um corredor de verdade para muita gente.

5. "A inscrição tá cara". Concordo, mas tudo na vida exige um certo sacrifício. Se você souber curtir a São Silvestre, esse dinheiro terá valido muito a pena.