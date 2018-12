Anunciado pelo Atlético-MG, Réver se despede do Flamengo: 'Fiz o meu melhor'

A passagem de Réver pelo Flamengo chegou oficialmente ao fim nesta quinta-feira, quando o zagueiro foi anunciado como reforço do Atlético Mineiro. E o zagueiro aproveitou o encerramento deste ciclo para divulgar um breve texto de despedida em que diz ter feito o seu melhor e agradece ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, que o contratou e está de saída do clube, após o fim do seu segundo mandato.

"Foram dias de alegrias, derrotas e vitórias. Encerro esse meu ciclo sabendo que fiz o meu melhor em todos os momentos enquanto atleta do Clube de Regatas do Flamengo. Em especial meu agradecimento ao Presidente Eduardo Bandeira de Melo, por confiar no meu trabalho neste período, em que eu pude fazer parte da sua história e da história do Clube. Agradeço também a comissão técnica, funcionários e torcedores por todo carinho e apoio. Levo comigo o melhor de cada um de vocês. Muito obrigado!", escreveu o zagueiro em seu perfil no Instagram.

Inicialmente cedido por empréstimo pelo Internacional, Réver chegou ao Flamengo em junho de 2016. E, nesse período, conquistou o título do Campeonato Carioca em 2017, além da Taça Guanabara neste ano, um desempenho do time que ficou abaixo do esperado pela torcida.

Anunciado nesta quinta pelo Atlético-MG, Réver assinou um acordo válido até dezembro de 2021. O zagueiro, que vai completar 34 anos em 4 de janeiro, disputou 177 jogos na sua primeira passagem pelo Atlético-MG, de 2010 a 2014. Foram 22 gols marcados, com a conquista dos títulos da Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014), da Recopa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Mineiro (2012/2013).