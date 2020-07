Antony se despede do São Paulo e tem trajetória contada em série: 'É um até logo'

Antony vai agora atuar no futebol holandês - (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Antony não é mais jogador do São Paulo. O fim do mês de junho também significou o encerramento da passagem do atacante pelo clube paulista, que o negociou com o Ajax em fevereiro, acertando que ele permaneceria no time do Morumbi até o fim do primeiro semestre.

De saída, Antony terá a sua trajetória no São Paulo, iniciada nas divisões de base, contada em uma série criada pelo clube e que vai ser exibida pela plataforma Facebook Watch em três capítulos, a serem exibidos nesta quarta-feira, na próxima segunda e em 10 de julho.

No trailer, Antony comenta que assistia a jogos na Tricolor Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, comenta sobre a dificuldade de sair do clube, pela sua ligação emotiva, e indica o desejo de voltar no futuro. "Eu creio que não é um fim, é um até logo. O São Paulo é o meu lugar", disse.

Antony foi vendido ao Ajax por 15,75 milhões de euros (aproximadamente R$ 94,5 milhões, na cotação atual). Mas a negociação não resumiu a isso. O São Paulo recebeu 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) pelos 20% que teria de uma futura negociação de David Neres. E também poderá receber outros 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) caso Antony alcance metas esportivas.

Assim como o São Paulo, Antony não entra em campo desde 14 de março, quando o time venceu o Santos por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Ele marcou seis gols em 51 partida pelo time profissional. E em 2019 faturou o título da Copa São Paulo de Futebol Junior.