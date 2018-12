Anthony Davis marca 48 pontos e lidera Pelicans na vitória sobre o Mavericks

Anthony Davis venceu o duelo com Luka Doncic, ao marcar 48 pontos e agarrar 17 rebotes, na vitória do New Orleans Pelicans, por 114 a 112, na rodada de sexta-feira à noite da NBA. O esloveno acertou sete de dez arremessos de três pontos e somou 34 no total.

Davis converteu um arremesso e ainda recebeu falta a 43 segundos do fim do jogo. O Dallas teve chance de pelo menos empatar a partida, mas Doncic e Dennis Smith Jr. falharam nos segundos finais.

O Pelicans é apenas o 14º colocado na Conferência Oeste, com 16 vitórias, em 36 partidas. O Mavericks tem campanha um pouco melhor. Ocupa a 12ª posição, com 16 triunfos, em 34 duelos.

Sem LeBron James, que se recupera de uma lesão na virilha esquerda, o Los Angeles Lakers perdeu para o Los Angeles Clippers por 118 a 107. O destaque da partida foi Lou Williams, autor de 36 pontos, dos quais 22 na segunda etapa.

Danilo Gallinari acrescentou 19 pontos e 10 rebotes para o Clippers, que soma 22 vitórias nos últimos 25 duelos com o rival de Los Angeles. No total, o Lakers venceu 146 partidas e perdeu 70.

Kyle Kuzma marcou 24 pontos e Lonzo Ball fez 19 para o Lakers, que perdeu pela quinta vez em sete jogos. O time é o sétimo na Conferência Oeste, com 20 vitórias e 16 derrotas. O Clippers somou a 21ª vitória, em 35 jogos, e está na quinta posição.

Com grande atuação de Nikola Vucevic - 30 pontos e 20 rebotes - o Orlando Magic bateu o Toronto Raptors, dono da melhor campanha da liga, ao marcar 116 a 87. O time da Flórida quebrou uma sequência de quatro derrotas e voltou a vencer o adversário depois de cinco jogos.

D.J. Augustin marcou 17 pontos e fez seis assistências para o Orlando, que teve cinco

jogadores com dois dígitos e uma vantagem 60 a 41 nos rebotes.

No Raptors, Kawhi Leonard marcou 21 pontos, enquanto Serge Ibaka acrescentou 17 pontos e oito rebotes. O time perdeu pela 11ª vez, em 37 rodadas, mas mantém o primeiro lugar na Conferência Leste. Já o Orlando, décimo colocado, venceu o 15º confronto, depois de 34 jogos.

Resultados dos jogos da rodada de sexta-feira:

Charlotte Hornets 100 x 87 Brooklyn Nets

Washington Wizards 92 x 101 Chicago Bulls

Indiana Pacers 125 x 88 Detroit Pistons

Orlando Magic 116 x 87 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 120 x 123 Atlanta Hawks

Miami Heat 118 x 94 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 114 x 112 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 102 x 99 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 102 x 118 Oklahoma City Thunder

L.A. Lakers 107 x 118 L.A. Clippers

Jogos previstos para este sábado:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Utah Jazz x New York Knicks

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Portland Trailblazers x Golden State Warriors

L.A.Clippers x San Antonio Spurs