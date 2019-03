Antetokounmpo brilha, Bucks viram sobre o Heat e seguem soberanos na NBA

O Milwaukee Bucks contou mais uma vez com o brilho de Giannis Antetokounmpo pra vencer na NBA. Na rodada de sexta-feira, a equipe de melhor campanha da liga encontrou muitas dificuldades, mas buscou o triunfo de virada sobre o Miami Heat por 113 a 98, mesmo atuando na Flórida.

Os Bucks chegaram a estar perdendo por 23 pontos, mas não desistiram. Com um segundo tempo praticamente perfeito, em que venceu por 71 a 36, o time do Wisconsin somou a 52.ª vitória na temporada, disparando de vez na liderança do Leste. Se a temporada acabasse agora, seu adversário nos playoffs seria justamente o Heat, oitavo colocado na conferência, com 32 triunfos.

Um dos principais candidatos ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada, Antetokounmpo terminou como o melhor em quadra, autor de 33 pontos, 16 rebotes e nove assistências. Ele ainda foi auxiliado pelos 21 pontos de Khris Middleton e os 17 de Eric Bledsoe. Pelo Heat, o cestinha foi Justise Winslow, com 20 pontos.

Grande rival de Antetokounmpo na corrida pelo MVP, James Harden não deixou por menos e também brilhou na rodada de sexta-feira. O ala/armador conduziu o Houston Rockets a mais uma vitória na temporada, ao fazer 108 a 102 sobre o frágil Phoenix Suns, no Texas, sem Nenê, que ficou no banco por opção do técnico Mike D'Antoni.

A atuação da equipe deixou a desejar e foi criticada inclusive por D'Antoni, que considerou que "o foco dos Rockets não está onde deveria estar". Mesmo assim, o time texano chegou à 43.ª vitória na temporada, mantendo-se na terceira colocação da Conferência Oeste, da qual os Suns são os lanternas, com 54 derrotas.

Se os Rockets não estiveram em sua melhor noite, Harden mais uma vez liderou a equipe ao anotar 41 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Eric Gordon terminou com 19 pontos, enquanto Danuel House Jr. anotou 18. Do lado dos Suns, o destaque novamente foi Devin Booker, autor de 29 pontos.

Terceiro colocado do Leste, o Philadelphia 76ers também confirmou o favoritismo na sexta e deu mais um passo rumo aos playoffs. A equipe recebeu o Sacramento Kings e somou a 44.ª vitória na temporada ao fazer 123 a 114 sobre o nono colocado do Oeste, que vai dando adeus às chances de classificação.

Os cinco titulares dos 76ers ficaram próximos dos 20 pontos. Jimmy Butler foi o cestinha, com 22, seguido por Joel Embiid, com 21, além de 17 rebotes, Tobias Harris e J.J. Redick, com 19 cada, e Ben Simmons, com 18. Pelo Kings, os 16 pontos de Harrison Barnes e De'Aaron Fox não impediram a terceira derrota seguida.

Único brasileiro em quadra na rodada de sexta, Cristiano Felício atuou por 13 minutos e marcou cinco pontos na derrota de seu Chicago Bulls para o Los Angeles Clippers, por 128 a 121. O italiano Danilo Gallinari marcou 27 pontos e foi o destaque do 40.º triunfo do oitavo colocado do Oeste, que deve se garantir nos playoffs.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Detroit Pistons 111 x 97 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 123 x 114 Sacramento Kings

Washington Wizards 110 x 116 Charlotte Hornets

Miami Heat 98 x 113 Milwaukee Bucks

Houston Rockets x 108 x 102 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 110 x 122 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 109 x 83 New York Knicks

Los Angeles Clippers 128 x 121 Chicago Bulls

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Utah Jazz x Brooklyn Nets