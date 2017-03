Antes visto sob desconfiança, Corinthians já fala em conquistar títulos

No início da temporada, muitos jornalistas e torcedores colocavam o Corinthians como a quarta força do futebol paulista, atrás de Palmeiras, Santos e São Paulo. Hoje, o time de Fábio Carille é quem tem melhor campanha no Campeonato Paulista e está em boa situação na terceira fase da Copa do Brasil, após derrotar o Luverdense por 2 a 0, fora de casa, no jogo de ida. Tantos sinais positivos fazem com que os corintianos já falem sobre a possibilidade de a equipe brigar por títulos.

"O Carille vem implantando um trabalho muito bem feito e o grupo comprou a ideia dele. Estamos concentrados em fazer uma grande temporada. É só o início, mas nos motiva para brigar por títulos", disse o volante Gabriel.

Embora o Corinthians não esteja tendo grandes atuações, os resultados fazem com que os torcedores comecem a deixar a desconfiança de lado, principalmente após as vitórias nos clássicos contra Palmeiras e Santos.

"Estamos evoluindo a cada dia e a equipe está ganhando uma cara. Cada um que entra faz o seu melhor. O Carille tem o grupo nas mãos e estamos bem concentrados para conquistar coisas grandes", avisou Gabriel, que marcou na quinta-feira, diante do Luverdense, seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Apesar da empolgação, Gabriel será desfalque neste domingo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos e por isso não poderá atuar em sua cidade natal, Campinas, diante da Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. "Fico chateado, pois sou de Campinas e é ruim não poder enfrentar a Ponte, mas quero aproveitar para descansar e recarregar as baterias", comentou.

