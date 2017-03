Antes do Brasil, Alemanha fará duelo dos últimos campeões mundiais com Espanha

Momentos depois de a CBF anunciar que o Brasil disputará um amistoso com a Alemanha no dia 27 de março, a Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou o confronto e anunciou que disputará uma outra partida contra um dos gigantes do futebol mundial. Quatro dias antes do jogo com a seleção brasileira, o país vai encarar a Espanha.

De acordo com as informações divulgadas pela entidade, a Alemanha entrará em campo diante da Espanha no dia 23 de março, em Düsseldorf. O confronto colocará frente a frente os últimos dois campeões da Copa do Mundo: espanhóis, vencedores em 2010 na África do Sul, e alemães, que levantaram o troféu no Brasil, em 2014.

"Estamos felizes porque tivemos sucesso ao juntar o desejo da direção esportiva e poder competir com os melhores times do mundo. Com o tamanho destes testes, sentiremos um pequeno gosto da Copa do Mundo da Rússia, onde a seleção de Joachim Löw dará tudo para defender o título. Seria um sonho se uma dessas seleções que vamos enfrentar nos amistosos fosse nossa adversária na final em Moscou, ano que vem", declarou o presidente da DFB, Reinhard Grindel.

Nestes amistosos, a Alemanha também repetirá os adversários que enfrentou nas semifinais das últimas duas Copas. Em 2010, caiu diante da Espanha por 1 a 0, em Durban. Já quatro anos mais tarde, aplicou a inesquecível goleada por 7 a 1 no Brasil, em Belo Horizonte.

"Todo mundo quer estas partidas, tanto a torcida quanto os jogadores. Estou feliz que estaremos sendo testados no mais alto nível antes do início da Copa na Rússia. Tanto em Düsseldorf quanto em Berlim, estamos esperando grandes festas do futebol, onde teremos o apoio da torcida, da mesma forma que esperamos na Copa", comentou o diretor esportivo da DFB e ex-jogador da seleção Oliver Bierhoff.

