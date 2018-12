Antes de voltar à Inter, Gabriel diz que meta do Santos 'era não ser rebaixado'

Premiado pela artilharia do Campeonato Brasileiro e eleito o melhor centroavante do torneio durante o troféu Bola de Prata, da ESPN Brasil, nesta segunda-feira, Gabriel Barbosa avaliou a temporada do Santos e afirmou que o seu próximo passo na carreira é se preparar para a apresentação na Inter de Milão, na Itália, em janeiro.

"O objetivo do Santos era não ser rebaixado. Ainda bem que saímos de perto da zona de rebaixamento, que demos uma arrancada. O Santos é um time que nunca caiu e é muito forte. Espero que ano que vem seja melhor", avalia Gabriel.

Para o próximo ano, o foco é retornar bem ao clube que o emprestou ao Santos até o final de 2018. "Que 2019 seja um ano maravilhoso como foi esse. Vou começar na Inter de Milão, em janeiro, mas ainda não sei o local certo em que vou disputar a próxima temporada", conta o jogador.

Em sua primeira passagem pelo futebol italiano, Gabriel chegou a ser emprestado para o Benfica após não apresentar o desempenho desejado em campo. Em Portugal, o jogador também não teve destaque. Depois de retornar ao Brasil e, enfim, conseguir reeditar as suas melhores atuações, ele espera chegar mais maduro para 2019 e acredita que este último Campeonato Brasileiro poderá colaborar para a sua evolução.

"A competitividade no Brasil é tão forte quanto na Europa. Não existe jogo fácil. Temos times fortes tanto aqui como lá fora. Acredito que a temporada pelo Campeonato Brasileiro pode ajudar. Sempre tem briga para ganhar os jogos", analisou Gabriel.