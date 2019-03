Antes de dérbi, torcedores do Guarani conversam com diretores e assistem a treino

A semana será decisiva para o Guarani. Nesta segunda-feira, dias antes do dérbi com a Ponte Preta, um grupo de torcedores foi até o Brinco de Ouro da Princesa e foi recebido por alguns dirigentes. O assunto: a importância de vencer o arquirrival no sábado, no Moisés Lucarelli, em um momento importante dentro do Campeonato Paulista.

O Guarani vem de dois tropeços consecutivos - empate em casa por 1 a 1 com a Ferroviária e derrota por 2 a 1 diante do Ituano -, resultados que tiraram o time da zona de classificação do Grupo B. O "encontro" desta segunda começou ainda fora do estádio, com uma rápida conversa com o superintendente e ídolo do clube, Fumagalli, o coordenador Gabriel Remédio e o executivo Marcus Vinícius Lima.

O grupo, de cerca de dez torcedores, acabou sendo convidado para acompanhar o treino e conversou com líderes do elenco bugrino. Curiosamente, a própria imprensa foi proibida de acompanhar os primeiros movimentos do Guarani em preparação para o clássico campineiro. Os treinos durante a semana devem seguir fechados.

Faltando duas rodadas do fim da primeira fase, o Guarani ocupa a terceira posição do Grupo B, com 14 pontos, dois a menos do que o Novorizontino. O líder é o Palmeiras, com 19, enquanto o São Bento, com quatro, é o lanterna.