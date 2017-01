Antes de clássico na Copa do Rei, Neymar visita seleção de futsal e ganha camisa

Um dia antes de enfrentar o Atlético de Madrid no clássico desta quarta-feira, fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, Neymar viveu um momento de descontração ao visitar a seleção brasileira de futsal na manhã desta terça, na Cidade Esportiva Joan Gamper, principal CT do Barcelona, onde a equipe nacional da modalidade realiza a sua intertemporada neste momento.

No encontro, o atacante recebeu uma camisa da seleção de futsal das mãos do técnico do Brasil, PC Oliveira. O uniforme, que trazia o número 10 nas costas, foi personalizado com o nome Neymar Jr logo abaixo do número.

Neymar fez a visita na mesma manhã em que o Barça realizou o último treino em seu CT visando o duelo na capital espanhola. Antes disso, no último domingo, a seleção brasileira de futsal goleou a seleção da Catalunha por 4 a 0, em amistoso realizado em Barcelona, sendo que nesta terça, às 18h30 (de Brasília), a equipe nacional fará novo confronto de preparação diante do selecionado catalão.

Após o treinamento desta terça, o técnico Luis Enrique divulgou a lista de convocados para o duelo de ida das semifinais da Copa do Rei, às 18 horas (de Brasília) desta quarta, no Vicente Calderón.

A principal novidade da lista de 18 atletas foi a presença do meia brasileiro Rafinha, que recebeu alta médica após se recuperar de lesão. O lateral francês Lucas Digne, com dores no joelho esquerdo, acabou sendo descartado do confronto em Madri.

Já o goleiro Jordi Masip, seguindo a tradição do Barça de dar chance aos seus goleiros considerados reservas na Copa do Rei, foi relacionado para jogar no lugar do atual titular da posição, Ter Stegen, outro que não foi relacionado. Também ficaram novamente fora da lista Sergio Busquets e Iniesta, que se recuperam de lesões sofridas nos confrontos com Eibar e Real Sociedad, respectivamente.

Os 18 jogadores relacionados para a partida desta quarta-feira foram os seguintes: Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Denis Suárez, Arda, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, Gomes, Vidal, Umtiti e Mathieu.

