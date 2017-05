Antes da chegada de Cuca, Edu Dracena e Zé Roberto voltam a treinar no Palmeiras

O técnico Cuca vai começar o trabalho na segunda passagem pelo Palmeiras, nesta terça-feira, com o elenco quase completo à disposição. Nesta segunda, o time treinou na Academia de Futebol com as voltas do zagueiro Edu Dracena e do lateral Zé Roberto, recuperados de lesão. A dupla realizou o primeiro treino com bola, ao integrar coletivo comandado pelo auxiliar Cláudio Prates.

Dracena passou os últimos dias com uma tendinite no joelho, enquanto Zé Roberto esteve fora por ter levado uma pancada no tornozelo. Os problemas deixaram a dupla de fora do último jogo da equipe, a derrota por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na quarta-feira da última semana, pela Copa Libertadores. Os retornos deixam o elenco com poucos problemas para a sequência dos próximos jogos.

Apenas estão no departamento médico jogadores que estão com lesões mais complicadas. O meia Moisés e o zagueiro Thiago Martins só devem retornar nos próximos meses, pois passaram por cirurgias para se recuperar do rompimento de ligamentos no joelho. Caso parecido é o de Arouca, submetido em março a uma operação no tornozelo esquerdo. O outro jogador afastado das atividades é o zagueiro Luan, ex-Vasco, contratado há pouco e em recuperação de fratura no pé direito.

Com poucos problemas, Cuca reinicia a passagem pelo Palmeiras com grande parte do elenco à disposição. A estreia dele será no próximo domingo, quando o time recebe o Vasco, às 16 horas, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

