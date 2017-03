Ansioso pela estreia, Massa prevê corrida 'complicada' na Austrália

Ansioso pelo seu "retorno" à Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa projeta uma corrida "complicada" no GP da Austrália, no domingo, na abertura da temporada 2017 da F-1. Para o piloto da Williams, o circuito localizado em Melbourne é o "lugar perfeito" para o início do campeonato.

"Austrália é um lugar fantástico para começar a temporada, não somente por ser um país bonito, mas também por ter pessoas legais. É sempre um grande prazer ir para a Austrália. É o lugar perfeito para se iniciar o ano", projetou o brasileiro, que abandonou a aposentadoria no fim do ano para voltar a defender a Williams neste ano.

Massa aposta na característica incomum do traçado australiano, parte disputado no circuito e parte na rua, para gerar um bom espetáculo para pilotos e público. "É um circuito um tanto complicado. Metade no circuito, metade traçado de rua. Com certeza não é fácil. É bom ter um desafio difícil como esse logo no começo da temporada."

O brasileiro "volta" à F-1 neste ano para liderar a Williams, ao lado do jovem canadense Lance Stroll. Massa se despediu da categoria no fim do ano, mas teve pouco tempo de aposentadoria porque logo foi chamado novamente pela equipe para substituir o finlandês Valtteri Bottas, que trocou a Williams pela Mercedes, para o lugar de Nico Rosberg. O alemão surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar sua aposentadoria logo após faturar o título da F-1.

