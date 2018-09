Animação da Melhor Idade contagiou o município de Jardim durante os Jogos de bocha e voleibol adaptado

ão faltou animação para os idosos que se mostraram empenhados durantes as partidas da bocha e do voleibol adaptado - Divulgação

Jogos da Melhor Idade realizados em Jardim agitaram a cidade durante os quatro dias de competições, mais de 400 desportistas acima de 60 anos participam do evento, mostrando disposição e espírito esportivo. Não faltou animação para os idosos que se mostraram empenhados durantes as partidas da bocha e do voleibol adaptado.

Os grandes campeões do voleibol adaptado foram as equipes de Campo Grande que conquistaram o título no masculino e feminino da primeira divisão. Três Lagoas garantiu o primeiro lugar no feminino da segunda divisão, o município de Anastácio foi campeão no masculino da segunda divisão, e no feminino da terceira, não houve disputa no masculino.

No feminino da bocha a medalha de ouro foi para a equipe de Iguatemi, as segundas colocadas foram as meninas de Sete Quedas, e o time de Caarapó ficou em terceiro.

Nova Andradina levou foi campeã e levou o troféu no masculino da modalidade, Caarapó garantiu a medalha de prata e o bronze ficou com a equipe de Itaporã.

“Para mim é um orgulho poder participar dos Jogos da Melhor Idade, tenho 64 anos e é a terceira vez que participo, nesse ano saímos bicampeões. Os jogos trazem saúde pra gente, a integração é muito boa, foi tudo uma maravilha, ano que vem estaremos competindo de novo”, comenta o Sr. Jonas capitão do time de voleibol adaptado da UMI (UCDB) de Campo Grande.

Além dos jogos, houve o tradicional Baile da Melhor Idade e a pista de dança montada no Sindicato Rural de Jardim não parou ao som das músicas regionais e também do chamamé e da vanera. No Desfile de Miss e Mister Melhor Idade quem levou o título para casa foi o casal Claudionor da Silva e Leila Viana do município de Três Lagoas. “Foi um momento excelente de descontração com as equipes que estão participando dessa confraternização. O esporte é vida e ficamos muito felizes com o resultado”, ressaltou o Mister Melhor Idade.

A dupla anfitriã do evento conquistou o segundo lugar e o município de Iguatemi ficou em terceiro no desfile. O destaque da noite foi para a elegância de todos os representantes da festa, que exbanjaram sorrisos e carinho com o público, as torcidas animaram o desfile com muito bom humor, encerrando a confraternização com chave de ouro.

Os Jogos da Melhor Idade continuam em novembro, a segunda etapa acontecerá no município de Jardim e as modalidades em disputa serão: atletismo, dama, dança de salão, dominó, natação, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez.

O evento é realizado pela Fundesporte em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim.