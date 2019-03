Andrés Sanchez diz que voltou 'mais light' e promete compra de Danilo Avelar

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu nesta quinta-feira a primeira entrevista coletiva depois de deixar o hospital. O mandatário ficou internado por 10 dias por causa de uma encefalite viral e compareceu à reunião na Federação Paulista de Futebol (FPF), onde foi definida as datas e locais das quartas de final do Campeonato Paulista.

Mais magro por causa do problema de saúde, Andrés retomou as atividades no clube na última segunda-feira e mudou um pouco os hábitos. Ele disse que parou de fumar e tentará ser mais regrado com a alimentação. Ainda brincou com os jornalistas ao afirmar que estava mais calmo.

"Infelizmente, às vezes, é preciso levar um susto pra tomar consciência de algumas coisas. Pode ver que estou mais light, mais sossegado. Não estou tanto por causa do cigarro. Mais uns meses vai ficar mais tranquilo. Eu tô um pouco debilitado ainda, mas graças a Deus o pior já passou e cada dia tô melhorando", afirmou.

A declaração, curiosamente, foi dada logo depois de o presidente esbravejar ao ser questionado sobre o fato de nenhum representante do Palmeiras ter vindo para a reunião na FPF. "De que time sou presidente? Só vou falar do Corinthians".

Andrés lamentou novamente o Tribunal de Justiça de São Paulo ter determinado, na última quarta-feira, a penhora da taça do Mundial de Clubes da Fifa de 2012 e prometeu que a questão será resolvida até o final desta semana. "Não sou do jurídico, mas o Corinthians tem ônibus, caminhão, carro, terreno... Mas acharam que tinham de pegar a taça. Mas a taça é réplica, a verdadeira tá com a Fifa de novo. Mas insistem. No ano passado ficamos bem perto do acordo. Tentamos acordo, mas os advogados não aceitaram. Mas tá pagando hoje (quinta-feira), no mais tardar amanhã (sexta) vai pagar", comentou.

Dinheiro no caixa não é problema no clube, segundo o mandatário. Depois de não conseguir trazer de volta Guilherme Arana para a lateral-esquerda, Andrés avisou que o Corinthians comprará os direitos de Danilo Avelar junto ao Torino, da Itália. O jogador tem contrato de empréstimo até julho deste ano e valor fixado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). "Nós vamos fazer (a compra)", afirmou.

Sobre as quartas de final do Paulistão, o presidente elogiou a decisão de existir o VAR (árbitro de vídeo), mas acredita que as discussões sobre a arbitragem não acabarão por causa disso. Ao apontar um favorito disse: "O Red Bull fez a melhor campanha. Depois do Palmeiras, pelos investimentos, jogadores. Tem também Ferroviária, Ituano. Hoje em dia é difícil vencer esses times".