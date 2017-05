André Sá e indiano estreiam com vitória nas duplas em Estoril; Demoliner cai

O Brasil teve dois representantes em quadra nesta quarta-feira pela primeira rodada da chave de duplas do Torneio de Estoril, em Portugal. E eles tiveram resultados bem diferentes. André Sá, ao lado do indiano Leander Paes, confirmou o favoritismo contra o argentino Renzo Olivo e o francês Benoit Paire. Já Marcelo Demoliner e o australiano Marcus Daniell foram surpreendidos pelos indianos Purav Raja e Divij Sharan.

Cabeças de chave número 4, Sá e Paes derrotaram os adversários por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. O brasileiro e o veterano indiano, de 43 anos, dominaram a partida a partir do segundo set, após uma equilibrada primeira parcial, e arrancaram para o triunfo.

Com o resultado, Sá e Paes garantiram vaga nas quartas de final em Estoril. Agora, eles terão pela frente os espanhóis Nicolas Almagro e Guillermo Garcia-López, que passaram na estreia pelo britânico Kyle Edmund e o português João Sousa em três equilibrados sets: 6/7 (1/7), 7/6 (8/6) e 13/11.

Já Demoliner precisou voltar mais cedo para casa após a queda desta quarta. Ele e Daniell foram atropelados por Raja e Sharan por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 7/6 (7/4). Agora, os indianos vão encarar nas quartas de final o uruguaio Ariel Behar e o bielo-russo Aliaksandr Bury.

SIMPLES - A chave de simples também conheceu nesta quarta seus primeiros classificados para as quartas de final. Os espanhóis Pablo Carreño Busta, principal favorito da competição, e Nicolas Almagro venceram seus compromissos e agora se enfrentarão por uma vaga na semifinal.

Número 1 do mundo, Carreño Busta teve dificuldade, mas eliminou seu compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. Já Nicolas Almagro passou pelo português Gastão Elias com mais facilidade, também em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/2.

Ainda nesta quarta-feira, o argentino Juan Martín Del Potro anunciou a desistência do torneio. Quinto cabeça de chave, o número 33 do ranking abandonou por causa do falecimento de seu avô, conforme revelou a organização da competição. Com isso, o norte-americano Ryan Harrison, que seria seu adversário na segunda rodada, avançou direto para as quartas de final.

