Anderson Silva supera americano e volta a vencer no UFC após 4 anos

Considerado por muitos o maior lutador de MMA da história, Anderson Silva encerrou um longo jejum de mais de quatro anos sem vitória no UFC na madrugada deste domingo ao derrotar o norte-americano Derek Brunson, em Nova York. O brasileiro de 41 anos ganhou por decisão unânime dos juízes.

Na luta mais aguardada do UFC 208, O brasileiro se manteve no centro do octógono na maior parte do combate e tomou as principais iniciativas. Contrariando seu estilo agressivo, Brunson começou o combate esperando as ações do adversário e logo partiu para a estratégia de levar a luta para o solo, já que o brasileiro mostrou-se superior na trocação.

Se o primeiro round foi o mais equilibrado, Anderson Silva se soltou no segundo, com direito a ginga de capoeira e guarda baixa, estilo já característico do "Spider". No terceiro e derradeiro round, a estratégia de Brunson de levar a luta para o solo finalmente deu certo, porém já era tarde. Praticamente no último minuto de luta o norte-americano ficou por cima do brasileiro, mas foi pouco produtivo e não conseguiu o nocaute ou finalização.

"Desculpem-me, sei que estou velho para lutar. Os caras novos daqui estão mais velozes, mais fortes do que eu. Mas eu coloco meu coração aqui dentro", declarou Anderson Silva, ao fim do confronto. "Obrigado a todos por estarem aqui. Estou muito feliz. Venho trabalhando duro há muito tempo para lutar em Nova York."

Esta foi a primeira vitória do ex-campeão do peso médio desde as duas derrotas seguidas para Chris Weidman - a primeira derrota lhe custou o cinturão da categoria. A última vitória foi contra Stephan Bonnar em outubro de 2012, quando ainda defendia o título da categoria.

Confira abaixo os demais resultados do UFC 208:

Ronaldo Jacaré venceu Tim Boestch por finalização

Glover Teixeira venceu Jared Cannonier por decisão unânime

Germaine De Randamie venceu Holly Holm por decisão unânime dos juízes

Dustin Poirier venceu Jim Miller por decisão majoritária

Belal Muhammad venceu Randy Brown por decisão unânime

Wilson Reis venceu Yuta Sasaki por decisão unânime

Islam Makhachev venceu Nik Lentz por decisão unânime

Rick Glenn venceu Phillipe Nover por decisão dividida

Ryan LaFlare venceu Roan Jucão por decisão unânime

