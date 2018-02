Anderson Martins e Rodrigo Caio voltam a ficar à disposição no São Paulo

O São Paulo treinou com portões fechados no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco depois da derrota por 1 a 0 para o Santos, no domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos para evitar desgaste e os reservas treinaram exercícios técnicos.

O zagueiro Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão no clássico, treinou normalmente e deve ser titular na próxima quarta, às 21h45 contra o Ituano, em partida adiada da sétima rodada do Estadual. Anderson Martins, desfalque de última hora contra o Santos por causa de dores na região lombar, também treinou normalmente e está à disposição do técnico Dorival Junior.

Com o retorno dos dois, o treinador deve fazer testes nesta terça para definir a dupla de zaga para enfrentar o time do interior. A tendência é que Bruno Alves continue como titular em função da sequência que obteve nas últimas semanas. Rodrigo Caio é a primeira opção para formar a dupla.

De acordo com o clube, um dos exercícios desta tarde foi priorizando o setor defensivo, trunfo do time neste início de temporada - o São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem ser vazado, e só sofreu gols em três dos noves jogos da temporada até aqui. No gramado do CT, meias e atacantes fizeram um treino para valorizar a posse de bola e trabalhar as jogadas pelas pontas. Depois, os grupos treinaram juntos durante um exercício de enfrentamento com três opções de gols.