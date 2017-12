Anderson bate Thiem e faz final de torneio de exibição com Bautista Agut

O sul-africano Kevin Anderson está classificado à final do Mubadala World Tennis Championship, um torneio de exibição realizado em Abu Dabi. Nesta sexta-feira, o número 14 do mundo se garantiu na decisão ao superar o austríaco Dominic Thiem, o quinto colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Embora seja pior ranqueado do que Thiem, Anderson possui um retrospecto bem positivo contra o austríaco, tanto que o derrotou nas seis vezes em que eles se encontraram em competições oficiais. E essa freguesia foi confirmada nesta sexta-feira com o triunfo em Abu Dabi.

O confronto até foi equilibrado, mas Anderson acabou se dando melhor ao definir o primeiro set no tie-break, após estar em desvantagem, e também ao vencer o segundo, apoiando a atuação no seu poderoso saque na quadra dura de Abu Dabi.

Vice-campeão do US Open em 2017, Anderson já havia aberto a sua participação no evento em Abu Dabi com outra vitória, também em dois sets, sobre o espanhol Pablo Carreño Busta, por 6/3 e 7/6 (7/2).

Garantido na decisão, Anderson agora terá pela frente Roberto Bautista Agut. O tenista espanhol iria enfrentar o sérvio Novak Djokovic na outra semifinal, mas o ex-número 1 do mundo desistiu de disputar a partida nesta sexta-feira por causa de dores no cotovelo, problema que o vem mantendo afastado das quadras desde julho.

Ainda assim, Bautista Agut entrará em quadra nesta sexta. Ele disputará um set de exibição contra o britânico Andy Murray, outro ex-número 1 do mundo, que não atua desde Wimbledon por causa de uma lesão no quadril. Ela já estava em Abu Dabi, mas apenas para treinos visando o início da temporada, mas agora duelará com o espanhol.