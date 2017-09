Ana Sátila e Pepê avançam às semifinais no Mundial de Canoagem Slalom

No primeiro dia de provas individuais no Mundial de Canoagem Slalom, que está sendo realizado na cidade de Pau, na França, dois brasileiros se classificaram às semifinais da competição. Foram os casos de Ana Sátila na disputa feminina do C1 e de Pedro Gonçalves, o Pepê, no K1 masculino, nesta quarta-feira.

Ana Sátila foi a 13ª melhor das eliminatórias do C1, com a marca de 101s69, entre os 51 participantes que buscavam uma das 20 vagas nas semifinais do Mundial, que serão realizadas na próxima sexta-feira. Já Omira Estácia não teve êxito na tentativa de avançar. A britânica Mallory Franklin liderou as eliminatórias ao completar a sua descida em 95s52.

Pepê teve grande desempenho nas eliminatórias do K1, avançando para as semifinais na quinta posição com a marca de 79s05, sendo que o melhor desempenho foi do britânico Joseph Clarke, que cravou 77s90.

Já os outros dois brasileiros não conseguiram a vaga na próxima fase do Mundial. Renan Soares ficou na 40ª posição, enquanto Guilherme Mapelli foi o 61º entre os 103 inscritos.

Nesta quinta-feira, Ana Sátila e Omira Estácia voltam a representar o Brasil no Mundial na França, na disputa feminina do K1. Já Leonardo Curcel, Charles Corrêa e Felipe Borges vão participar da prova do C1 masculino.

